1 Mayıs İbo Show konukları kimlerdir? İbo Show'a bu hafta kimler katılacak?

İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. İbo Show'un yeni bölümüne kısa bir süre kala konuklar belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.