1 Mayıs İbo Show konukları kimlerdir? İbo Show'a bu hafta kimler katılacak?

İbo Show konukları kimlerdir? 1 Mayıs İbo Show konukları yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Cumartesi akşamları Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan programa birbirinden ünlü isimler katılıyor. Peki 1 Mayıs İbo Show konukları kimlerdir? İşte yanıtı!
1 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI!
İbo Show'un yeni bölümü saat 20:00'de ekrana gelecek. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda bu akşam yine müzik şöleni yaşanacak. Programa katılacak isimler şöyle:
-Simge Sağın
-Ebru Yaşar
-Murat Dalkılıç
-Ersay Üner
İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.
Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. İbo Show'un yeni bölümüne kısa bir süre kala konuklar belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.