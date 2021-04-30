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    • Magazin
    • 30.04.2021 12:00
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    • 30.04.2021 12:22
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    SON DAKİKA: 'in hapsi isteniyor! Küfürlerin havada uçuştuğu ses kaydını affetmedi

    Son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı ve zaman zaman sosyal medya üzerinden tartışmalar yaşadığı ile arasındaki gerilimde Mutlu, Serengil'in kendisini hedef alan sinkaflı sözlerinin yer aldığı ses kaydıyla savcılığa başvurdu. Savcılık, Serengil hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açtı.

    Seren Serengil'in hapsi isteniyor!

    Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş̧ geçmiş̧ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı. İfade sonrası Seren Serengil ise "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde açıklama yaptı.

    GÖNDERİLEN SES KAYDI...

    İkilinin arkadaşı olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Serengil'e olup biteni sordu. Konuşma devam ederken Serengil, Saraçoğlu'na, Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi.


    AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER!

    Ses kaydında Serengil, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sinkaflı sözler sarf ediyordu. Saraçoğlu, Serengil'in kendisine gönderdiği kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderip durumu anlattı. Bunun üzerine Lerzan Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi oldu. Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DAVA AÇILDI

        Soruşturma kapsamında, Saraçoğlu'na gönderilen dijital verinin emniyet tarafından incelendi. Raporda, Serengil'in Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli sözler söylediği tespit edildi. Dosya, uzlaştırma Büroya gönderildi. Mutlu, uzlaşmak istemedi. Savcılık, Serengil'in Mutlu'ya yönelik "O..u, F..e, motor" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Serengil'in 2 yıl hapsi isteniyor.
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