Han'ın iyice köşeye sıkıştığı Masumlar Apartmanı son bölümde Naci'nin gönderdiği not heyecanı doruklara çıkarmaya yetti. Son bölümde Neriman, Gamze'yi üzmemek için Ege ile ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak istediyse ortalık karıştı. Bu nedenle işler beklediği gibi gitmedi. Safiye ne yaptıysa Naci'yi aklından çıkaramadı. Bu olay yüzünden yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatarak kafasındakilerden kurtulmaya çalıştı. Naci'nin notunun Safiye'ye ulaştığı bölümden sonra Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı için geri sayım devam ederken fragman henüz TRT 1 tarafından aktarılmadı.

HAN'IN AMACI NE?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl'la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.