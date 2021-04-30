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    • Magazin
    • 30.04.2021 11:30
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    • 30.04.2021 11:32
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    Medet umudu kağıtta! : Haykırışı can yaktı sırlı not ayyuka çıkacak

    Naci'nin notunu gizli yollarla ilettiği 'nda Safiye'nin babasının olayı fark etmesi her şeyi farklı bir boyuta taşıyacak. Naci'ye ne olacağı ise izleyicilerin aklında yer almaya devam ediyor. Son bölümde Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kaldı ve bunu uyguladı. Gülben, Anıl ile yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalıştı ve öteki tarafında Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezildi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından radikal bir karar aldı. Final sahnesiyle birlikte izleyiciler nın yayınlanacağı gün için geri sayımını sürdürüyor.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Han'ın iyice köşeye sıkıştığı Masumlar Apartmanı son bölümde Naci'nin gönderdiği not heyecanı doruklara çıkarmaya yetti. Son bölümde Neriman, Gamze'yi üzmemek için Ege ile ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak istediyse ortalık karıştı. Bu nedenle işler beklediği gibi gitmedi. Safiye ne yaptıysa Naci'yi aklından çıkaramadı. Bu olay yüzünden yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatarak kafasındakilerden kurtulmaya çalıştı. Naci'nin notunun Safiye'ye ulaştığı bölümden sonra Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı için geri sayım devam ederken fragman henüz TRT 1 tarafından aktarılmadı.

    HAN'IN AMACI NE?

    Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl'la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

    NERİMAN OLANLARI SAKLIYOR

    Neriman, Gamze'yi üzmemek için Ege'yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci'yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.

    İnci'nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl'ın eklenmesi, Han'ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben'e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.

        Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar.

        Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.

        Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir.

            Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir.

            Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.
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            Haberler Magazin Medet umudu kağıtta! Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı: Haykırışı can yaktı sırlı not ayyuka çıkacak