30 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Seda: 67 + 7 = 74

Esra: 66 + 21 = 87

Dudu: 55 + 11 = 66

Gönül: 55 + 20 = 75

GELİNİM MUTFAKTA FORMATI!

Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.

