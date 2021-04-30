30 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?

Gelinim Mutfakta kim elendi? 30 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın elenen ismi yarışmayı takip edenler tarafından sorgulanıyor. Cuma günleri yapılan final bölümünde elenen bir isim ve altın bileziklerin sahibi olan haftanın birincisi belli oluyor. Peki 30 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim elendi?
30 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nuray Hanım ve gelini Dudu oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 6 altın bileziğin sahibi Esra oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Seda: 67 + 7 = 74
Esra: 66 + 21 = 87
Dudu: 55 + 11 = 66
Gönül: 55 + 20 = 75
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI!
Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.