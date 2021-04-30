Son dönemde her şeye yorum yaparak muhalif görünmeye çalışan ve bu yolla özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde yer alarak paraları cebe indiren şarkıcı Gökhan Özoğuz, son olarak futbola da karıştı. Özoğuz yaptığı, "Hâlâ maç tweet'i atan var. Sahte hesaplarla TT. Ülkede her şey her yönden çökmüş. Ne maçı yahu? Hangi maç? Neyin maçı?" paylaşımla pes dedirtti. Konuyu köşesine taşıyan Mevlüt Tezel sanatçıya sordu "Ne değişti Athena Gökhan?"
İşte Mevlüt Tezel'in Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz yazısı...
Athena grubunun ünlü solisti Gökhan Özoğuz yine bir şeylere sinirlenip "Hâlâ maç tweet'i atan var. Sahte hesaplarla TT. Ülkede her şey her yönden çökmüş. Ne maçı yahu? Hangi maç? Neyin maçı?" diye devam eden bir tweet paylaştı. Herkes sinirlenebilir, içini dökebilir ama milyonlarca insanın takip ettiği bir sanatçıdan mantıklı cümleler beklemek hakkımız. Acun Ilıcalı'nın yarışmalarında jüri üyesiyken, "Etliye sütlüye karışmam, paramı alırım, işime bakarım" diyen Athena Gökhan'ın hayatında ne değişti?
TWİTTER MUHALİFİ OLDU
Ne değiştiğini söyleyeyim; eskiden şarkılarıyla hayatımıza renk katan bir müzisyenken şimdi çok politik oldu! Her görüşten milyonların sevdiği bir şarkıcı, zamanla sürekli dikkat çekmeye çalışan, popülist paylaşımlar yapan bir Twitter muhalifi oldu. Athena Gökhan gibi yetenekli bir müzisyenin yalanlar ve kısır çekişmelerle dolu siyasetin içinde ne işi var?