Son dönemde her şeye yorum yaparak muhalif görünmeye çalışan ve bu yolla özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde yer alarak paraları cebe indiren şarkıcı Gökhan Özoğuz, son olarak futbola da karıştı. Özoğuz yaptığı, "Hâlâ maç tweet'i atan var. Sahte hesaplarla TT. Ülkede her şey her yönden çökmüş. Ne maçı yahu? Hangi maç? Neyin maçı?" paylaşımla pes dedirtti. Konuyu köşesine taşıyan Mevlüt Tezel sanatçıya sordu "Ne değişti Athena Gökhan?"