ATV'de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Akıncı dizisinde yine heyecan dolu olaylar yaşanacak. Saat 20:00'de izleyicilerle buluşan dizinin yeni bölümünde Akıncı İstanbul'u kana bulanmasına izin vermiyor ve yaptığı tek bir hamle ile yüzbinlerce kişinin hayatını kurtarıyor. Nergis'in annesiyle buluşup buluşmayacağı merak konusu oldu ve izleyiciler sıklıkla konu hakkında araştırma yapıyor. Akıncı 18. bölüm canlı izle! ATV ile Akıncı dizisi son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor.
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"Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?"
Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir.
Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.
Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.