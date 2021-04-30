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    • Magazin
    • 30.04.2021 20:17
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    • 30.04.2021 20:17
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    18. bölüm canlı izle! ATV ile Akıncı dizisi son bölüm izle! Düşman ile yüzyüze karşılaşma!

    18. bölüm canlı izle! ATV ile Akıncı dizisi son bölüm izle sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. Cuma akşamları ATV ekranlarında yayınlanan, konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile çok beğenilen dizinin her bölümü ayrı bir heyecanla izleniyor. Bu akşamki yeni bölümde Akıncı düşmanı ile yüzyüze gelecek ve izleyicileri ekrana kilitleyecek. Diğer yandan Nergis annesinin yaşadığını öğreniyor ve araştırmalarıyla ona çok yaklaşmış durumda, peki annesini bulabilecek mi? İşte de yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Akıncı 18. bölüm canlı izle!

    ATV'de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Akıncı dizisinde yine heyecan dolu olaylar yaşanacak. Saat 20:00'de izleyicilerle buluşan dizinin yeni bölümünde Akıncı İstanbul'u kana bulanmasına izin vermiyor ve yaptığı tek bir hamle ile yüzbinlerce kişinin hayatını kurtarıyor. Nergis'in annesiyle buluşup buluşmayacağı merak konusu oldu ve izleyiciler sıklıkla konu hakkında araştırma yapıyor. Akıncı 18. bölüm canlı izle! ATV ile Akıncı dizisi son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor.

    AKINCI 18. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?"

    Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir.

    Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.
    Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir.

        Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir.

        Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir.

        Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.
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