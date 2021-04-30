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    • Magazin
    • 30.04.2021 21:54
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    • 30.04.2021 21:54
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. 5 sezon boyunca yayınlanan ve film, dizi severlerin heyecanla izlediği yeni maceralarıyla yeniden ekranlara gelecek. Yeni sezon için onay aldığı haberleri duyulmuş ve heyecanı daha da arttırmıştı. Yeni bir gelişme daha yaşandı ve , işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Lucifer 6. sezon ne zaman?

    Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı Lucifer 6. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Netflix Lucifer 5. Sezon 2. kısım yayın tarihini açıkladı ve heyecan daha da arttı. Fragman henüz yayınlanmasa da yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor. Peki Netflix Lucifer 6. yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN?

    Lucifer 5. Sezon 2. Kısım 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle geliyor. Türkiye'de bugün gece yarısı da yeni kısmın fragmanının yayınlanması bekleniyor. Lucifer 6. sezon tarihi ise henüz belli olmadı.

    LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

    1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.

    2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner.

        3. bölüm özeti: Gerçek Lucifer, kendi hayatından esinlenen bir dizinin setinde işlenen cinayetin ardından Chloe'ye vakayı araştırması için yardım eder.

        4. bölüm özeti: Yıl 1946. Dünya siyah-beyaz. Kendi noir dedektif öyküsünün başrolünde yer alan Lucifer'a tanıdık yüzler farklı rollerde eşlik ediyor.

        5. bölüm özeti: Amenadiel, bir rahibenin zamansız ölümünü araştırması için Chloe'ye yardım eder.

        6. bölüm özeti: Popüler bir DJ sahnede elektrik çarpması sonucu ölünce Chloe katilin peşine düşer.

        7. bölüm özeti: Lucifer, Chloe'yle geçirdiği romantik anların yan etkisi karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

        8. bölüm özeti: Chloe, bir seri katilin işlemediği suçları itiraf ettiğini düşünür.
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