Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı Lucifer 6. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Netflix Lucifer 5. Sezon 2. kısım yayın tarihini açıkladı ve heyecan daha da arttı. Fragman henüz yayınlanmasa da yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor. Peki Netflix Lucifer 6. yeni sezon tarihi belli oldu mu?
LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN?
Lucifer 5. Sezon 2. Kısım 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle geliyor. Türkiye'de bugün gece yarısı da yeni kısmın fragmanının yayınlanması bekleniyor. Lucifer 6. sezon tarihi ise henüz belli olmadı.
LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.
2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner.