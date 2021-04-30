Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı Lucifer 6. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Netflix Lucifer 5. Sezon 2. kısım yayın tarihini açıkladı ve heyecan daha da arttı. Fragman henüz yayınlanmasa da yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor. Peki Netflix Lucifer 6. yeni sezon tarihi belli oldu mu?