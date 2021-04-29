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    • Magazin
    • 29.04.2021 07:40
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    • 29.04.2021 07:40
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    Bu soysuzun ciğerini sökeceğiz! 57. bölüm fragmanı: İcazet almayıp hepsinin tepesine çökecek

    Savcı Bey'in şehadete yürüyüşünün izleyicileri gözyaşlarına boğduğu ve Kayı Obası'nda ağıtlar yakıldığı 'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Osman Bey ağabeyinin intikamını almak üzere harekete geçti. Kefereyi tek tek dize getiren Osman Bey, Togay üzerine bir oyun kurarken bölümün ardından ATV ekranlarında yayınlandı. Umur Bey'in "O soysuz Togay'ı hiç beklemediği bir anda vuracağız. Hiç kimseden icazet alacak değiliz." sözleri üzerine Osman Bey "Böyle bir saldırıya asla müsaade etmem. Benim oyunumu bozarsan o vakit mesuliyet benden gider." diyerek açık açık onu tehdit ediyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında intikam sesleri!

    "Bu soysuzun ciğerini sökeceğiz!" sözlerinin heyecanı arşa çıkardığı Kuruluş Osman'da gerilim giderek artarken ağabeyi Savcı Bey'in şehadetinden sonra intikam için ant içen Osman Bey düşmanlarını tek tek yok etmek için hamlesini yapacak. Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında heyecan yine artıyor. Umur Bey'in kendi başına planlar kurmasına da büyük tepki gösteren Osman Bey herkesin karşısına çıkarak en ufak hataya bile tahammül etmeyeceğini yüzlerine haykıracak. Kuruluş Osman 57. bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    OSMAN BEY'İN MOĞOLLARIN VERGİ TALEBİNE CEVABI AĞIR OLDU

    Moğol-Bizans ittifakını parçalamak için Moğollara vergi ödemeyi kabul etmiş gibi görünen Osman Bey, vergiyi almak için Kayı Obası'na gelen Togay'ın nökerini fena benzetti.

    Boran ve Göktuğ'un otağa getirdiği elçiyi kabul eden Osman Bey, alplerine altınları getirmeleri talimatını verdi. Moğol elçisinin "İyi zamanında hazır etmişsiniz. Biz gecikmeyi sevmeyiz" sözlerindeki küstahlık beyleri rahatsız ederken Osman Bey istifini bozmadı.

    Osman Bey'in "Togay nasıldır" sorusuna Moğol elçisi "Asilerin baş eğdiğini gördükçe, daha da iyi olmaktadır" cevabını verince ortalık iyice gerildi. Alplerin altınları getirmesi ile Osman Bey, Moğol elçisine şu sözlerle seslendi: "Bu altınlar, dedem Süleyman Şah'ın gazalarındandır. Bunlar da, babam Ertuğrul Gazi'nin gazalarından… Yeğenim Bay Hoca'nın kanıyla yıkanmış altınlardır bunlar da… Ağabeyim Savcı'nın ve nice şehidin kanları vardır bunlarda. Benden bu altınları istersiniz öyle mi?"

    Osman Bey'in tavrındaki değişimi fark etmeyen Moğol elçisi, altın sandığına uzandı ama Osman Bey'in tepesine çökmesi ile şoke oldu. Osman Bey, "Türk'ten haraç istemek aslanın avına göz dikmektir!" diyerek küstah Moğol'a haddini bildirdi. Moğol elçisi bileğine sakladığı hançerle Osman Bey'e hamle edince sonunu hazırlamış oldu. Osman Bey, Moğol elçisini Osmanlı tokatı ile tanıştırıp kapı dışarı etti ve şöyle dedi: "Şimdi var Togay'a de ki! Kayı boyu baç ödemez. Çakalın aslandan alacağı haraç işte budur!"

    PAPA'NIN AJANI PETRUS GÜNAHLARININ BEDELİNİ BÖYLE ÖDEDİ

    Bamsı Bey, Papa'nın ajanı Petrus'tan sakat kalan elinin intikamını aldı. Osman Bey'in Nikola'nın planlarını öğrenmesi için İnegöl Kalesi'ne gönderdiği Simon'un dönmemesi üzerine, Kayı Obası'nda tutsak olan Petrus hayatta kalmak için elindeki son avantajı da kaybetti.

    Cerkutay ve Bamsı Bey'in kafesli çadıra gelmesi ile telaşa düşen Petrus, "Osman Bey'in sözü var bunu yapamazsınız" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Bamsı Bey "Osman Bey'in sözü er sözüdür. Lakin Osman Bey'imiz obamıza hizmetleriniz için seni bağışlayacağını söylemişti. Simon öldü! Beyimin verdiği vazifeyi başaramadı" diyerek Petrus'un iyice telaşlanmasına neden oldu.

        "Çolak koyduğunuz elimle hesaplaşacaksın" diyen Bamsı Bey, Petrus'a bir şans vererek diyetini ödemesini istedi ve ona bir hançer verdi. Petrus son bir hainlikle Bamsı Bey'e saldırınca Bamsı Bey onu yakaladı.

        Bamsı Bey, "Hayatını kurtardığım, Süleyman Şah'ımın adını verdiğimiz o cevval çocuk için… Canına kast ettiğimiz nice alpimiz için" diyerek Petrus'tan aldığı hançeri kalbine sapladı. Böylelikle Papa'nın ajanlarının uç bölgesindeki faaliyetlerine son verilmiş oldu.

        ŞEHİT DÜŞEN SAVCI BEY'İN SON SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

        Osman Bey ve Kayı alpleri Bizans-Moğol ittifakının karşısına dikilirken, Savcı Bey savaş sırasında Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlenerek ağır yaralandı.

        Savcı Bey Bizans askerleri ile mücadele ederken onu gözüne kestiren Kalonoz, "Osman'dan önce sen varmışsin sırada Savcı Bey. Osman ağabeyimin başını aldı, ben de senin" diyerek haince arkadan saldırdı. Savcı Bey, son bir hamle ile Kalonoz'un kılıcını düşürse de ikinci hançer darbesi kalbine saplandı.

        Bu sahneye uzaktan tanık olan Osman Bey, ağabeyinin yardımına koştu. Osman Bey'i gören Kalonoz kaçmaya başladı. Savcı Bey, "Bu keferinin hançeri beni öldürmez gardaşım. Yetiş, işini göre hele. Git hadi git" diyerek Osman Bey'i Kalonoz'un peşine yolladı.

            Osman Bey, Kalonoz'u yakalayıp döndüğünde, ağabeyi Savcı Bey'in yarasının ağır olduğunu fark etti. Savaş kazanılmış olmasına rağmen herkes üzüntüyle Savcı Bey'in başına toplanmıştı. Savcı Bey, Osman Bey'e şu sözlerle seslendi: "Gece bir rüya gördüm gardaşım… Babam, Söğüt'e ilk geldiğinde diktiği çınar ağacının dibinde beni beklerdi… Yanında oğlum Bayhoca vardı… Çınarın görklü gövdesi kökleriyle yeri, dallarıyla göğü hızla kuşatırdı Osman'ım… Babam, cihan devletimiz için şehit oldunuz, canlar gider, devlet baki kalır oğul dedi. Devlet ki ebed müddettir. Seninle, ağabeyimle, Bamsı Bey'imle, yiğit alplarımızla, oğlumla omuz omuza cenk ettim ya… Oğlum gibi şehadet beni bekler Osman! Babamla oğlum, beni bekler…"

            Savcı Bey'in bu sözleri herkesin yüreğini dağladı. Savcı Bey, oğlu Ertuğrul ve eşi Lena Hatun'u Osman Bey'e emanet ettikten sonra kelime-i şahadet getirerek şehit oldu.

            Osman Bey, ağabeyinin intikamını Kalonoz'dan sert biçimde aldı. Kalonoz'un cezasını bizzat kesen Osman Bey, ağabeyinin arkasından şu sözleri söyledi: "Benim yiğit ağabeyim! Şehit ağabeyim! İkizce sırtlarını kanıyla yuyan bize yurt eden ağabeyim! Sen uçmaklara peygamber sancağına varırken katilinin leşi çukurunu doldurdu!"
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            Haberler Magazin Bu soysuzun ciğerini sökeceğiz! Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı: İcazet almayıp hepsinin tepesine çökecek