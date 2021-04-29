"Bu soysuzun ciğerini sökeceğiz!" sözlerinin heyecanı arşa çıkardığı Kuruluş Osman'da gerilim giderek artarken ağabeyi Savcı Bey'in şehadetinden sonra intikam için ant içen Osman Bey düşmanlarını tek tek yok etmek için hamlesini yapacak. Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında heyecan yine artıyor. Umur Bey'in kendi başına planlar kurmasına da büyük tepki gösteren Osman Bey herkesin karşısına çıkarak en ufak hataya bile tahammül etmeyeceğini yüzlerine haykıracak. Kuruluş Osman 57. bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

OSMAN BEY'İN MOĞOLLARIN VERGİ TALEBİNE CEVABI AĞIR OLDU

Moğol-Bizans ittifakını parçalamak için Moğollara vergi ödemeyi kabul etmiş gibi görünen Osman Bey, vergiyi almak için Kayı Obası'na gelen Togay'ın nökerini fena benzetti.

Boran ve Göktuğ'un otağa getirdiği elçiyi kabul eden Osman Bey, alplerine altınları getirmeleri talimatını verdi. Moğol elçisinin "İyi zamanında hazır etmişsiniz. Biz gecikmeyi sevmeyiz" sözlerindeki küstahlık beyleri rahatsız ederken Osman Bey istifini bozmadı.