"Bu soysuzun ciğerini sökeceğiz!" sözlerinin heyecanı arşa çıkardığı Kuruluş Osman'da gerilim giderek artarken ağabeyi Savcı Bey'in şehadetinden sonra intikam için ant içen Osman Bey düşmanlarını tek tek yok etmek için hamlesini yapacak. Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında heyecan yine artıyor. Umur Bey'in kendi başına planlar kurmasına da büyük tepki gösteren Osman Bey herkesin karşısına çıkarak en ufak hataya bile tahammül etmeyeceğini yüzlerine haykıracak. Kuruluş Osman 57. bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
OSMAN BEY'İN MOĞOLLARIN VERGİ TALEBİNE CEVABI AĞIR OLDU
Moğol-Bizans ittifakını parçalamak için Moğollara vergi ödemeyi kabul etmiş gibi görünen Osman Bey, vergiyi almak için Kayı Obası'na gelen Togay'ın nökerini fena benzetti.
Boran ve Göktuğ'un otağa getirdiği elçiyi kabul eden Osman Bey, alplerine altınları getirmeleri talimatını verdi. Moğol elçisinin "İyi zamanında hazır etmişsiniz. Biz gecikmeyi sevmeyiz" sözlerindeki küstahlık beyleri rahatsız ederken Osman Bey istifini bozmadı.
Osman Bey'in "Togay nasıldır" sorusuna Moğol elçisi "Asilerin baş eğdiğini gördükçe, daha da iyi olmaktadır" cevabını verince ortalık iyice gerildi. Alplerin altınları getirmesi ile Osman Bey, Moğol elçisine şu sözlerle seslendi: "Bu altınlar, dedem Süleyman Şah'ın gazalarındandır. Bunlar da, babam Ertuğrul Gazi'nin gazalarından… Yeğenim Bay Hoca'nın kanıyla yıkanmış altınlardır bunlar da… Ağabeyim Savcı'nın ve nice şehidin kanları vardır bunlarda. Benden bu altınları istersiniz öyle mi?"
Osman Bey'in tavrındaki değişimi fark etmeyen Moğol elçisi, altın sandığına uzandı ama Osman Bey'in tepesine çökmesi ile şoke oldu. Osman Bey, "Türk'ten haraç istemek aslanın avına göz dikmektir!" diyerek küstah Moğol'a haddini bildirdi. Moğol elçisi bileğine sakladığı hançerle Osman Bey'e hamle edince sonunu hazırlamış oldu. Osman Bey, Moğol elçisini Osmanlı tokatı ile tanıştırıp kapı dışarı etti ve şöyle dedi: "Şimdi var Togay'a de ki! Kayı boyu baç ödemez. Çakalın aslandan alacağı haraç işte budur!"
PAPA'NIN AJANI PETRUS GÜNAHLARININ BEDELİNİ BÖYLE ÖDEDİ
Bamsı Bey, Papa'nın ajanı Petrus'tan sakat kalan elinin intikamını aldı. Osman Bey'in Nikola'nın planlarını öğrenmesi için İnegöl Kalesi'ne gönderdiği Simon'un dönmemesi üzerine, Kayı Obası'nda tutsak olan Petrus hayatta kalmak için elindeki son avantajı da kaybetti.
Cerkutay ve Bamsı Bey'in kafesli çadıra gelmesi ile telaşa düşen Petrus, "Osman Bey'in sözü var bunu yapamazsınız" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Bamsı Bey "Osman Bey'in sözü er sözüdür. Lakin Osman Bey'imiz obamıza hizmetleriniz için seni bağışlayacağını söylemişti. Simon öldü! Beyimin verdiği vazifeyi başaramadı" diyerek Petrus'un iyice telaşlanmasına neden oldu.