Varsa yoksa sadece o! Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı: Kafaya taktı tongaya düşürüp aciz gösterecek

Gerilimin iyice zirvelere tırmandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmeler sonrası Demir ile Fikret arasındaki durmuş olan savaş tekrar alevlenecek. Ümit ve Fikret kurdukları planlara bir yenisini ekleyerek Demir ile Züleyha'nın mutluluğunu bozmak için hareket edecek. Hatta bununla da yetinmeyerek bu oyuna Sevda'yı da dahil edecekler. Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanında Ümit'in Fikret'e Sevda ile ilgili haberi verdiği ve Sevda'nın taraf değiştirdiği görülürken Ümit'in çektiği fotoğrafların ardından Demir'in buna nasıl bir tepki vereceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!