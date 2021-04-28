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    • Magazin
    • 28.04.2021 11:58
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    • 28.04.2021 11:59
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    Varsa yoksa sadece o! Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı: Kafaya taktı tongaya düşürüp aciz gösterecek

    Demir'in "Nasıl oluyor da bir aşk bunca zaman devam edebiliyor" sözleri karşılığında "Züleyha'nın sana olan sevgisinden şüphe mi ediyorsun yoksa?" diyerek karşılık verdiği Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecan yaratacak. Ümit, Fikret'in yanına giderek annesi Sevda'nın artık onların yanında hareket edeceğini söylemesiyle Demir-Fikret savaşında yeni bir cephe daha açılıyor. Züleyha ile Demir'in arasını bozmaya çalışan Ümit ve Fikret yine aynı yola başvuracak. Ümit bu kez uzaktan Fikret ile Demir'in fotoğraflarını çekerek bunları Demir'e iletecek ve büyük savaşın fitili ateşlenecek.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Gerilimin iyice zirvelere tırmandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmeler sonrası Demir ile Fikret arasındaki durmuş olan savaş tekrar alevlenecek. Ümit ve Fikret kurdukları planlara bir yenisini ekleyerek Demir ile Züleyha'nın mutluluğunu bozmak için hareket edecek. Hatta bununla da yetinmeyerek bu oyuna Sevda'yı da dahil edecekler. Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanında Ümit'in Fikret'e Sevda ile ilgili haberi verdiği ve Sevda'nın taraf değiştirdiği görülürken Ümit'in çektiği fotoğrafların ardından Demir'in buna nasıl bir tepki vereceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

    Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

    KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?

    Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

    FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR

    Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

        SEVDA VE ÜMİT NE YAPACAK?

        Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur.

        Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.

        ŞERMİN SEVDA'NIN SIRRININ PEŞİNDE AMA HALA KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR

        Hastanede bulduğu bir zarf ile yeniden Sevda ve Ümit arasında bir bağ olduğuna inanan Şermin, buna kimseyi inandıramaz. Ancak Lütfiye'yle de bunu konuşunca, artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu oyunu ortaya çıkarmaya karar verirler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır: Kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istemeyen Sevda'da oyuna dahil olmuştur!

            AŞKIN SINIRSIZ OLDUĞU TOPRAKLARDA, AŞKIN SINAVLARI DA SINIR TANIMIYOR!

            Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar.

            Ama sevdalarının geçeceği sınavlar henüz bitmemiştir! Geçmişleri, şimdi geleceklerini de gölgeleyecektir! Ve Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacaktır!
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            Haberler Magazin Varsa yoksa sadece o! Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı: Kafaya taktı tongaya düşürüp aciz gösterecek