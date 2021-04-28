Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi olan Ayça Çağla Altunkaya son günlerde adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi oluyor. Bir süredir birlikte olan çiftten Altunkaya'nın Instagram hesabından yaptığı hamle akılları karıştırmıştı. Bu hamle sonrası Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı? Soruları gündeme geldi. Çiftin ayrılık iddialarıysa ortaya çıkan yeni fotoğraflarla cevap buldu. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? İşte cevabı!
ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA AYRILDI MI?
Adını Acun Ilıcalı'nın Mikonos taraflarındaki sürat teknesinde görüntülenmesiyle duymuştuk. Ve ardından da ikili, Miami sokaklarında birlikte dolaşınca aralarındaki aşk dedikoduları arşa çıkmıştı. 2018 yılında bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir birlikte olan çiftten Altunkaya'nın Instagram hesabından yaptığı hamle akılları karıştırmıştı.
TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ
Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile mutluluk fotoğraflarını paylaşan Altunkaya, 130 kişinin takip ettiği Instagram hesabından yayınladığı tüm fotoğrafları silmişti. 21 yaşındaki Altunkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 16 fotoğrafı silmesi "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirmişti.
Ancak çift, Instagram'dan birbirini takip etmeye de devam ediyordu. Öte yandan Çağla Altunkaya birçok kişinin aksine sosyal medya hesabını herkese kapalı kullanarak takipçi isteklerini de kabul etmiyor.