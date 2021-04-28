Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi olan Ayça Çağla Altunkaya son günlerde adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi oluyor. Bir süredir birlikte olan çiftten Altunkaya'nın Instagram hesabından yaptığı hamle akılları karıştırmıştı. Bu hamle sonrası Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ayrıldı mı? Soruları gündeme geldi. Çiftin ayrılık iddialarıysa ortaya çıkan yeni fotoğraflarla cevap buldu. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? İşte cevabı!