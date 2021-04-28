Seyirciler için heyecan yaratan açıklama! Diziler yasakta yayınlanacak mı sorusu izleyicilerin aklında yer ediniyor. ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8'de 17 gün boyunca dizilerin yayınlanıp yayınlamayacağını merak eden izleyenler bu sorunun yanıtını araştırıyordu. Bilindiği üzere kanallarda izleyicilerin her hafta saatinde ve gününde takip ettiği diziler ve programlar yayınlanıyor. İzlediği yapımı asla kaçırmayan izleyiciler 17 günlük tam kapanma sürecinde dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle detaylar netlik kazandı.

DİZİLER TAM KAPANMA SÜRECİNDE YAYINLANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde gazete, radyo, televizyon, internet yayın kuruluşları ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutuldu.