Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.04.2021 13:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2021 13:53
    ABONE OL

    Seyirciler için heyecan yaratan açıklama! ler yasakta yayınlanacak mı? , Show, , 'de 17 gün boyunca...

    Hafta içi ve hafta sonu televizyon ekranlarında yayınlanan ve programlar izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. İşten ya da okuldan gelen vatandaşların çoğu , , , TV 8 ve gibi televizyon kanallarında heyecan yaratan dizileri ve programları gününde ve saatinde kaçırmadan takip ediyor. Bilindiği üzere 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tam kapanma uygulanacak. İzleyiciler bu süreçte dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle merak edilen sorular yanıt buldu.

    takvim.com.tr
    Diziler tam kapanma sürecinde yayınlanacak mı?

    Seyirciler için heyecan yaratan açıklama! Diziler yasakta yayınlanacak mı sorusu izleyicilerin aklında yer ediniyor. ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8'de 17 gün boyunca dizilerin yayınlanıp yayınlamayacağını merak eden izleyenler bu sorunun yanıtını araştırıyordu. Bilindiği üzere kanallarda izleyicilerin her hafta saatinde ve gününde takip ettiği diziler ve programlar yayınlanıyor. İzlediği yapımı asla kaçırmayan izleyiciler 17 günlük tam kapanma sürecinde dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle detaylar netlik kazandı.

    DİZİLER TAM KAPANMA SÜRECİNDE YAYINLANACAK MI?

    İçişleri Bakanlığı genelgesinde gazete, radyo, televizyon, internet yayın kuruluşları ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutuldu.

    Bilindiği üzere dizi çalışanları da televizyon sektöründe görev aldıkları için kısıtlamadan muaf olacaklar.

    Böylece televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin yeni bölümleri gününde ve saatinde izleyici karşısında olacak.

        ATV DİZİLERİ

        Maraşlı
        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
        Kuruluş Osman
        Bir Zamanlar Çukurova
        Akıncı
        Kardeşlerim

        SHOW TV DİZİLERİ

        Çukur
        Alev Alev
        Kuzey Yıldızı

        KANAL D DİZİLERİ

        Hekimoğlu
        Sadakatsiz
        Camdaki Kız
        Arka Sokaklar

        TV 8 DİZİLERİ

        Doğduğun Ev Kaderindir
        Kırmızı Oda

            TRT 1 DİZİLERİ

            Uyanış Büyük Selçuklu
            Masumlar Apartmanı
            Benim Adım Melek
            Bir Zamanlar Kıbrıs
            Payitaht Abdülhamid
            Gönül Dağı
            Teşkilat

            STAR TV DİZİLERİ

            Kağıt Ev
            Sefirin Kızı
            Seni Çok Bekledim
            Akrep
            Menajerimi Ara
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı!
            Haberler Magazin Seyirciler için heyecan yaratan açıklama! Diziler yasakta yayınlanacak mı? ATV, Show, Kanal D, TV8'de 17 gün boyunca...