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    • Magazin
    • 28.04.2021 19:47
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    • 28.04.2021 19:47
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    ! ATV dizisi ! Savcı Bey ölecek mi?

    Kuruluş Osman 56. bölüm izle sorgulaması izleyiciler tarafından sıklıkla yapılıyor. ATV’de Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kiltleyen dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğini alarak Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkıyor ve heyecanın dozunu daha da arttırıyor. Diğer yandan Umur Bey Malhun Hatun’u sürgüne yollamaya karar veriyor. Peki yeni bölümde Savcı Bey ölecek mi? Reyting rekorları kıran dizinin izleyicileri bu sorunun yanıtını merak ediyor. ATV dizisi seçeneği de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 56. bölüm canlı izle!

    Her hafta Çarşamba akşamları heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisi 56. yeni bölümüyle bu akşam da yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Önemli gelişmelerin eksik olmadığı tarihi dizide bu hafta en önemli soru Savcı Bey'in ölüp ölmeyeceği oluyor. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtıyor, peki gerçekten vergi ödeyecek mi_ Kuruluş Osman 56. bölüm canlı izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçeneklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ''Kayıya düşmalık edene tüm cihanı dar ederiz!''

    SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR

    Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.

    UMUR BEY, MALHUN HATUN'U SÜRGÜNE YOLLUYOR

    Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.

    OSMAN BEY MOĞOLLARA VERGİ VERECEK Mİ?

    Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar.

    SAVCI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

    Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey'in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek? Osman Bey, Umur Bey'in Malhun Hatun'u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödeme kararına karşı nasıl pozisyon alacak?

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

        Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

        YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR

        Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

        MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

        Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.

        CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

        Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman 56. bölüm canlı izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle! Savcı Bey ölecek mi?