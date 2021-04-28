Kuruluş Osman Savcı Bey öldü mü? Savcı Bey tarihte ne zaman, nasıl ve kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Kuruluş Osman 56. yeni bölümü ATV akşamlarında bu akşam yayınlanıyor ve heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman Savcı Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu ölerek diziye veda mı edecek? İşte tarihi gerçeklere bakıldığında nasıl ve ne zaman öldüğünün yanıtı…