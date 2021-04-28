Kuruluş Osman Savcı Bey öldü mü? Savcı Bey tarihte ne zaman, nasıl ve kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Kuruluş Osman 56. yeni bölümü ATV akşamlarında bu akşam yayınlanıyor ve heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman Savcı Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu ölerek diziye veda mı edecek? İşte tarihi gerçeklere bakıldığında nasıl ve ne zaman öldüğünün yanıtı…
SAVCI BEY ÖLDÜ MÜ?
Bu sorunun yanıtı yeni bölüm ile belli olacak.
TARİHTE SAVCI BEY KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?
Domaniç Akmeşhed / Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç Savaşı (1287) esnasında ölmüştür. İki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir.
1988 Yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Savcı Bey'i Hayati Hamzaoğlu canlandırmıştır.
2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Kerem Bekişoğlu tarafından canlandırılmıştı.
2019 yılında başlayan Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Kanbolat Görkem Arslan tarafından canlandırılmaktadır.