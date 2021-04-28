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    • Magazin
    • 28.04.2021 21:18
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    • 28.04.2021 21:18
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    Savcı Bey öldü mü? , ?

    ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’ın önemli karakteri Savcı Bey öldü mü? İzleyiciler özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde bu sorunun yanıtını araştırır oldu. Şu sıralar yeni bölüm izlenmeye devam ederken Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında şoke eden sahneler yaşandı ve heyecanın dozu daha da arttı. Savcı Bey, Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendi ve eşi Lena Hatun'un feryatları yürekleri dağladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizide bir ayrılık mı yaşanacak. Peki Kuruluş Osman , ? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Savcı Bey öldü mü?

    Kuruluş Osman Savcı Bey öldü mü? Savcı Bey tarihte ne zaman, nasıl ve kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Kuruluş Osman 56. yeni bölümü ATV akşamlarında bu akşam yayınlanıyor ve heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman Savcı Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu ölerek diziye veda mı edecek? İşte tarihi gerçeklere bakıldığında nasıl ve ne zaman öldüğünün yanıtı…

    SAVCI BEY ÖLDÜ MÜ?

    Bu sorunun yanıtı yeni bölüm ile belli olacak.

    TARİHTE SAVCI BEY KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

    Domaniç Akmeşhed / Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç Savaşı (1287) esnasında ölmüştür. İki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir.

    1988 Yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Savcı Bey'i Hayati Hamzaoğlu canlandırmıştır.

    2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Kerem Bekişoğlu tarafından canlandırılmıştı.

    2019 yılında başlayan Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Kanbolat Görkem Arslan tarafından canlandırılmaktadır.

        KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

        Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmeleri de bulunmaktadır.

        YER ALDIĞI PROJELER
        Hayat bazen tatlıdır, 2016
        Poyraz karayel, Kanal D, 2014
        Tatar ramazan, ATV, 2013
        Yer gök aşk, Fox TV, 2010
        Asi, Kanal D, 2007
        Hatırla sevgili, ATV - 2006
        Kırık kanatlar, Kanal D, 2005
        Çemberimde gül oya, Kanal D, 2004
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