Gündüz Bey'in "Kefere çok kuvvetlendi beyim! Hepsi İlhanlı Devleti'nin en seçkin askerleri" sözlerinin gerilim tırmandırdığı Kuruluş Osman 56. bölüm 3. fragmanı izleyici karşısına çıktı. Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey ecelin soluğunu ensesinde işitiyor. Fragmanda Moğol komutan Togay'ın "Bizanstaki tüm tekfurları ve Türkmenleri önümde diz çöktüreceğim. Osman böyle bir hata yaparsa sonu olur." sözleri heyecan yaratırken Osman Bey'in "Kayıya düşmanlık edene tüm cihanı dar ederiz!" sözleriyle gerilim arşa çıkıyor. İşte Kuruluş Osman 56. bölüm 3. fragmanında yaşanacak gelişmeler

SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR

Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.