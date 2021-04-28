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    • Magazin
    • 28.04.2021 09:17
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    • 28.04.2021 09:17
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    Kefere çok kuvvetlendi beyim! : Ecelin soluğunu ensesinde işitiyor

    İki sezon boyunca milyonları hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda ekran başına kilitlemeyi başaran dizisinde bu akşam yaşanacak gelişmeler sonrası gerilim iyice artacak. Bir yandan düşmanla mücadele etmeye çalışan Osman Bey diğer yandan da ağabeyi Savcı'nın canıyla sınanacak. Gerilim dolu sahnelerin yer aldığı dün akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Osman Bey'in Togay'ın yanına gittiği görülürken Gündüz Bey ise İlhanlı Devleti'nin kuvvetlerine dair bilgi toplandığı ve bu konuda Osman Bey'i bilgilendirdiği görülüyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 56. bölüm 3. fragmanında taaruz emri!

    Gündüz Bey'in "Kefere çok kuvvetlendi beyim! Hepsi İlhanlı Devleti'nin en seçkin askerleri" sözlerinin gerilim tırmandırdığı Kuruluş Osman 56. bölüm 3. fragmanı izleyici karşısına çıktı. Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey ecelin soluğunu ensesinde işitiyor. Fragmanda Moğol komutan Togay'ın "Bizanstaki tüm tekfurları ve Türkmenleri önümde diz çöktüreceğim. Osman böyle bir hata yaparsa sonu olur." sözleri heyecan yaratırken Osman Bey'in "Kayıya düşmanlık edene tüm cihanı dar ederiz!" sözleriyle gerilim arşa çıkıyor. İşte Kuruluş Osman 56. bölüm 3. fragmanında yaşanacak gelişmeler

    SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR

    Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.

    UMUR BEY, MALHUN HATUN'U SÜRGÜNE YOLLUYOR

    Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar.

    Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.

        OSMAN BEY MOĞOLLARA VERGİ VERECEK Mİ?

        Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir.

        Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırttı.

        Emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar.

            SAVCI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

            Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey'in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek?

            Osman Bey, Umur Bey'in Malhun Hatun'u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödeme kararına karşı nasıl pozisyon alacak?
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            Haberler Magazin Kefere çok kuvvetlendi beyim! Kuruluş Osman 56. bölüm 3. fragmanı: Ecelin soluğunu ensesinde işitiyor