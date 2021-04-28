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    • Magazin
    • 28.04.2021 07:49
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    • 28.04.2021 07:49
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    Hoşça kal koca yürekli dadaş! : Öcünü tez alacak kanı asla yerde kalmıyor

    Birinci bölümden bu yana dizide yer alan ve masanın en kilit isimlerinden birisi olan Tipi'nin dün akşam vefat eden eşi Gönül'ün mezarının orada vurulması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini son derece üzdü. Tipi'yi Gönül'ün mezarı başında kanlar içinde gören Hızır, Haşmet, Alpaslan, İlyas, Emine ve Behzat'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Duygu dolu sahneleriyle bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler nı bekliyor. Yeni bölüm fragmanında Hızır Reis'in can dostu Tipi'nin intikamını tez alacağı tahmin ediliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 193. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti. İzleyicilerin Çakırbeyli, Façalı ve İspirli ailelerini Tipi'yi mezarlık kanlar içinde gördüğü sahnede duygusal anlar yaşandı. Tipi'nin üzücü vedasının ardından EDHO 193. bölüm fragmanı için heyecanı bekleyiş başladı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.

    TİPİ'NİN ACI VEDASI

    Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

    SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

    Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.

    DÜŞMANINI HAFİFE ALMADI

    Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar.

        Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır.

        Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.

        İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür.

            Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir.

            Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.
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