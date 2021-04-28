Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti. İzleyicilerin Çakırbeyli, Façalı ve İspirli ailelerini Tipi'yi mezarlık kanlar içinde gördüğü sahnede duygusal anlar yaşandı. Tipi'nin üzücü vedasının ardından EDHO 193. bölüm fragmanı için heyecanı bekleyiş başladı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.

TİPİ'NİN ACI VEDASI

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.