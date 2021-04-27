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    • Magazin
    • 28.04.2021 00:48
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    • 28.04.2021 00:59
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    ’den yürekleri burkan veda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda etti! Gözyaşları sel oldu…

    ’den yürekleri burkan veda izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Salı akşamları ATV’de yayınlanan ve heyecanlı sahneleriyle herkesi ekrana kilitleyen dizide bu kez Tipi karakteri duygusal bir sahne ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda etti. Gözyaşlarının sel oldu olduğu EDHO dizisinden böylelikle ayrılmış oldu. Gönül’ün mezarında vurulan EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir kimdir?

    takvim.com.tr
    EDHO Tipi’den yürekleri burkan veda!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de her Salı akşamı olduğu gibi bu hafta da izlenme rekorları kırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden Tipi'nin vurulma sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi. Macit'i öldüren Tipi'nin peşine Rıdvan ve adamları düşmüş, vurulan EDHO Tipi karakteri Gönül'ün mezarında hayata gözlerini yumdu. Gündemde çok konuşulan EDHO tipi'nin veda sahnesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

    Savaş Özdemir 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.

    Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı.

    Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.

    2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın "Derya Gülü" ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin "Beyaz" adlı oyunlarını yönetti.

        2015 yılından beri Atv'de başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolünü canlandırmaktadır. Aynı zamanda dizinin oyuncularıyla çekilen Aman Reis Duymasın filminde de rol almıştır.

        EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.

        Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder.

        Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.
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        EDHO'dan bir 'Tipi' geçti!
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