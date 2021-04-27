Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de her Salı akşamı olduğu gibi bu hafta da izlenme rekorları kırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden Tipi'nin vurulma sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi. Macit'i öldüren Tipi'nin peşine Rıdvan ve adamları düşmüş, vurulan EDHO Tipi karakteri Gönül'ün mezarında hayata gözlerini yumdu. Gündemde çok konuşulan EDHO tipi'nin veda sahnesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?
Savaş Özdemir 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı.
Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.
2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın "Derya Gülü" ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin "Beyaz" adlı oyunlarını yönetti.