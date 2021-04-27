DEMET AKALIN İLE ADLİ SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Son zamanlarda kız arkadaşın uzun makarna ile yaşadığınız olaylardan bahsetmek ister misin?

O gün canlı yayın esnasında ben de oradaydım ve kız arkadaşım Uzun Makarna'ya hediye atıldı, o da kimden geldiğini bilmiyordu ve teşekkür etti. Sonrasında aşağıda hediye atanın Demet Akalın'ın kızı Hira olduğunu yazmaya başladılar ve durum böyle olunca kız arkadaşım da eğer sen Demet Akalın'ın kızı isen gül at dedi, Hira da attı zaten 30 ya da 40 kuruş falandı gül. Kız arkadaşım zaten hiçbir zaman bir şey istemedi yayınlarda, sadece atılanlara teşekkür etti bu zamana kadar. Normal hayatta da biri size hediye verdiğinde teşekkür edersiniz. Sonrasında olaylar buralara kadar geldi ve sanırım adli süreç olacak Demet Akalın tarafından.

Senin buradan Demet Akalın'a direkt olarak iletmek istediğin bir mesaj var mı?

Kendisine iletmek istediğim bir şey yok ama ben yaptığı şeyi doğru bulmuyorum. Kız arkadaşım olduğu için de savunmuyorum uzun makarnayı çünkü gerçekten bir suçu yoktu sadece canlı yayında Demet Akalın'ın kızı Hira'dan gelen hediyeye teşekkür etti o kadar. Olayların buraya kadar gelmesi gerçekten çok saçmaydı!