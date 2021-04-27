Feci sona ramak kaldı! Çukur daha bitmeden imzayı atıyor! Bitti bitecek artık katılması an meselesi... Pazartesi günleri Show TV ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Çukur dizisi artık yolun sonuna yaklaştı. Mayıs ayının sonunda final yapacak dizi ekranlara veda etmek için gün sayıyor. Dizide en sevilen karakterlerden birisi olan Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili'ye yeni sezon için teklifler geliyordu. Ünlü oyuncu Çukur'un final yapması nedeniyle Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı. Necip Memili'nin hayranları şimdi ünlü oyuncunun Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.
YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Necip Memili yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak olan Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı.
İKİ BOMBA TRANSFER
Bilindiği üzere Kanunsuz Topraklar dizisi daha önce Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş ve Ramo'nun yıldız ismi Esra Bilgiç ile anlaşmıştı.
Bir Zamanlar Çukurova Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.