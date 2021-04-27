Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.04.2021 13:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2021 13:40
    ABONE OL

    Feci sona ramak kaldı! daha bitmeden imzayı atıyor! Bitti bitecek artık katılması an meselesi...

    Show TV ekranlarında final için gün sayan dizisinin önemli karakterlerinden 'ya hayat veren performansıyla büyük takdir topluyor. Diziye sonradan dahil olan ve kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olan Necip Memili'ye Çukur'un bu sezon final yapacak olmasından ötürü pek çok teklif geldi. TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Necip Memili yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak olan Kanunsuz Topraklar dizisiyle el sıkıştı. Bilindiği üzere Kanunsuz Topraklar dizisi daha önce Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş ve Ramo'nun yıldız ismi Esra Bilgiç ile anlaşmıştı.

    Ünlü oyuncu o diziye transfer mi oluyor?

    Feci sona ramak kaldı! Çukur daha bitmeden imzayı atıyor! Bitti bitecek artık katılması an meselesi... Pazartesi günleri Show TV ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Çukur dizisi artık yolun sonuna yaklaştı. Mayıs ayının sonunda final yapacak dizi ekranlara veda etmek için gün sayıyor. Dizide en sevilen karakterlerden birisi olan Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili'ye yeni sezon için teklifler geliyordu. Ünlü oyuncu Çukur'un final yapması nedeniyle Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı. Necip Memili'nin hayranları şimdi ünlü oyuncunun Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Necip Memili yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak olan Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı.

    İKİ BOMBA TRANSFER

    Bilindiği üzere Kanunsuz Topraklar dizisi daha önce Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş ve Ramo'nun yıldız ismi Esra Bilgiç ile anlaşmıştı.

    Bir Zamanlar Çukurova Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

        Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Diziye dair bazı detaylar netlik kazanmaya başladı. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak.

        Son olarak Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Cuma günleri yayınlanan Ramo dizisi geçen hafta ekranlardaki macerasını sonlandırdı.

            TV100'den Birsen Altuntaş haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı.

            Ünlü oyuncu Esra Bilgiç yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İçişlerinden 'tam kapanma' genelgesi!
            Haberler Magazin Feci sona ramak kaldı! Çukur daha bitmeden imzayı atıyor! Bitti bitecek artık katılması an meselesi...