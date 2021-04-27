Fatma dizisi konusu nedir? Netflix yeni dizisi Fatma oyuncuları kimlerdir?

Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur. Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur.

Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur.

Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.