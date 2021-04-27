Fatma dizisi konusu nedir? Netflix yeni dizisi Fatma oyuncuları kimlerdir?

Fatma dizisi konusu nedir? Fatma oyuncuları kimlerdir? Netflix ekranlarında yeni bir yerli yapım daha izleyicilerle buluştu. Yerli dizi Fatma'nın başrolünde Burcu Biricik yer alıyor. Fatma dizisi konusu ve oyuncuları merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki Fatma konusu nedir? Fatma oyuncuları kimdir?
FATMA KONUSU NEDİR?
Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır.
Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur. Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur.
Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur.
Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.
FATMA OYUNCULARI KİMDİR?
Burcu Biricik - Fatma Yılmaz
Uğur Yücel
Mehmet Yılmaz Ak - Bayram
Hazal Türesan - Mine
Olgun Toker
Gülçin Kültür Şahin
Deniz Hamzaoğlu
Çağdaş Onur Öztürk
Melis Sezen
Şehsuvar Aktaş
Didem İnselel
Mustafa Konak - Fatma'nın oğlu