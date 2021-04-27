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    • Magazin
    • 27.04.2021 17:06
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    • 27.04.2021 17:06
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    konusu nedir? Netflix yeni dizisi kimlerdir?

    konusu nedir? Netflix'in yeni dizisi Fatma izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merakla araştırılmaya başlandı. ve oyuncuları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Fatma ,kocasını aramaya başlamaktadır fakat bu sırada hiç hesapta olmayan bir cinayete karışır. Bu cinayetin ardından Fatma, cinayetleri ritüel haline getirir.

    takvim.com.tr
    Fatma dizisi konusu nedir? Netflix yeni dizisi Fatma oyuncuları kimlerdir?

    Fatma dizisi konusu nedir? Fatma oyuncuları kimlerdir? Netflix ekranlarında yeni bir yerli yapım daha izleyicilerle buluştu. Yerli dizi Fatma'nın başrolünde Burcu Biricik yer alıyor. Fatma dizisi konusu ve oyuncuları merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki Fatma konusu nedir? Fatma oyuncuları kimdir?

    FATMA KONUSU NEDİR?

    Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır.

    Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur. Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur.

    Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur.

    Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.

    FATMA OYUNCULARI KİMDİR?

    Burcu Biricik - Fatma Yılmaz

    Uğur Yücel

    Mehmet Yılmaz Ak - Bayram

    Hazal Türesan - Mine

    Olgun Toker

    Gülçin Kültür Şahin

    Deniz Hamzaoğlu

    Çağdaş Onur Öztürk

    Melis Sezen

    Şehsuvar Aktaş

    Didem İnselel

    Mustafa Konak - Fatma'nın oğlu
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