Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtları merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İsmail ve Dora arasındaki gerginlik konseyde de sürdü ve Acun Ilıcalı tepkisini dile getirdi. Peki bu hafta SMS birincisi kim oldu? TV8'in akşam kuşağında ilgiyle izlenen yarışmada iletişim ödülünü Ünlüler mi yoksa Gönüllüler takımları mı kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın heyecanla beklenen iletişim yarışı yapıldı ve kazanan da netleşti. Oyunun ödülü ise gönüllüler takımı için biri aile üyesi ve biri de arkadaş olmak üzere iki kişi ile mesajlaşma fırsatı oldu. Ünlülerin ödülü de aileden bir kişi ile konuşmaydı. Ayrıca kazana takım 1 senelik terabayt depolama alanı kazanıyor.
27 Nisan iletişim oyununu kazanan ise 10-3 skorla ünlüler takımı oldu. Ödülü getiren sayıyı ise Batuhan attı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor'da eleme adayları geçtiğimiz günlerde belirlenmişti. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler de ilk aday Aleyna Çalışkan oldu. Ünlüler ise ikinci oyunu kaybetti ve aday olarak İlayda'yı çıkardı. Ünlülerde SMS birincisi İsmail oldu ve Sergen'i söyledi. Gönüllülerde ise Poyraz oldu ve Steven'ın ismini verdi.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
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