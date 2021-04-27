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    • Magazin
    • 27.04.2021 23:30
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    • 27.04.2021 23:44
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    ? ? SMS birincisi...

    Özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’de akşam kuşağında ekrana gelen ve her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada yine bir zorlu parkur mücadelesi izlendi, peki ? Ödül oyununda dikkat çeken ve şoke eden gelişmeler de yaşandı. Sonrasında Acun Ilıcalı ada konseyini topladı. Peki Survivor’da eleme adaylarından adaya veda eden isim hangisi oldu? SMS birincisi kim oldu?

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtları merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İsmail ve Dora arasındaki gerginlik konseyde de sürdü ve Acun Ilıcalı tepkisini dile getirdi. Peki bu hafta SMS birincisi kim oldu? TV8'in akşam kuşağında ilgiyle izlenen yarışmada iletişim ödülünü Ünlüler mi yoksa Gönüllüler takımları mı kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

    SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Haftanın heyecanla beklenen iletişim yarışı yapıldı ve kazanan da netleşti. Oyunun ödülü ise gönüllüler takımı için biri aile üyesi ve biri de arkadaş olmak üzere iki kişi ile mesajlaşma fırsatı oldu. Ünlülerin ödülü de aileden bir kişi ile konuşmaydı. Ayrıca kazana takım 1 senelik terabayt depolama alanı kazanıyor.

    27 Nisan iletişim oyununu kazanan ise 10-3 skorla ünlüler takımı oldu. Ödülü getiren sayıyı ise Batuhan attı.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor'da eleme adayları geçtiğimiz günlerde belirlenmişti. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler de ilk aday Aleyna Çalışkan oldu. Ünlüler ise ikinci oyunu kaybetti ve aday olarak İlayda'yı çıkardı. Ünlülerde SMS birincisi İsmail oldu ve Sergen'i söyledi. Gönüllülerde ise Poyraz oldu ve Steven'ın ismini verdi.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak

        24 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyununda su kaydırağı ile başlayan parkurda denge, sürünme gibi birçok engel vardı. Tüm engelleri aşan yarışmacıların, altı tane sembolü düşürmesi gerekiyordu. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.

        25 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 25 Nisan tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı? SMS birincisi...