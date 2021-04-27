Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kaç yaşında, mesleği ne, nişanı attı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sırasında annesinden duydukları herkesi şaşırttı ve anesinin "onun adını orada anma, burada hiçbir şey bıraktığın gibi değil" sözleri izleyicileri oldukça meraklandırdı. Konseyde Acun Ilıcalı nişanlısı ile görüşme fırsatı verebileceklerini söylerken İsmail Balaban fırsat verilirse nişanlısı yerine annesi ile görüşmek istediğini söyledi. Peki İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? İşte yanıtı...