Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kaç yaşında, mesleği ne, nişanı attı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sırasında annesinden duydukları herkesi şaşırttı ve anesinin "onun adını orada anma, burada hiçbir şey bıraktığın gibi değil" sözleri izleyicileri oldukça meraklandırdı. Konseyde Acun Ilıcalı nişanlısı ile görüşme fırsatı verebileceklerini söylerken İsmail Balaban fırsat verilirse nişanlısı yerine annesi ile görüşmek istediğini söyledi. Peki İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? İşte yanıtı...
GAMZE ATAKAN KİMDİR?
İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.
YARIŞMA BİTİNCE EVLENECEKLERDİ
İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsetti ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu.
Gamze Atakan'ın nişan atmasına neden olan konunun detaylarına ise şu ana kadar ulaşılamadı.
İSMAİL BALABAN KİMDİR?
İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.