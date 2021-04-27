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    • Magazin
    • 27.04.2021 22:50
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    • 27.04.2021 23:46
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    ? , , nişanı attı mı?

    ? Sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılır oldu. Bugün TV8’in fenomen yarışması Survivor’da iletişim oyunu için mücadele vardı ve Ünlüler kazanınca sevdikleriyle görüşme şansını yakalayan yarışmacıların yakınları da dikkat çekti. İsmail Balaban annesi ile görüşünce nişanlısı Gamze Atakan’ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Annesi ile konuşan İsmail Balaban şoke eden haberler aldı. Gözyaşlarına boğulan annesi nişanlısının ismini ağzına almamasını, o işin bittiğini söyleyince şoke etkisi yarattı. Peki , , nişanı attı mı? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Gamze Atakan kimdir?

    Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kaç yaşında, mesleği ne, nişanı attı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sırasında annesinden duydukları herkesi şaşırttı ve anesinin "onun adını orada anma, burada hiçbir şey bıraktığın gibi değil" sözleri izleyicileri oldukça meraklandırdı. Konseyde Acun Ilıcalı nişanlısı ile görüşme fırsatı verebileceklerini söylerken İsmail Balaban fırsat verilirse nişanlısı yerine annesi ile görüşmek istediğini söyledi. Peki İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? İşte yanıtı...

    GAMZE ATAKAN KİMDİR?

    İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

    YARIŞMA BİTİNCE EVLENECEKLERDİ

    İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsetti ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu.

    Gamze Atakan'ın nişan atmasına neden olan konunun detaylarına ise şu ana kadar ulaşılamadı.

    İSMAİL BALABAN KİMDİR?

    İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır.
    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

        İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

        Survivor İsmail güreş kariyeri

        2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
        2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
        2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
        2014 Kırkpınar ikinciliği

        2015 Kurtdereli ikincliği
        2016 Kurtdereli üçüncülüğü
        2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
        2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
        2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
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        Haberler Magazin Gamze Atakan kimdir? Survivor İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan kaç yaşında, mesleği ne, nişanı attı mı?