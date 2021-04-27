EDHO 192. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Hızır Çakırbeyli savaşı başlatıyor ve Tuncay'ın infazının ardından Rıdvan ve adamlarının peşine düşüyor. Heyecan dolu sahneleriyle her bölümü merak uyandıran ve izleyicileri ekrana kilitleyen EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? EDHO canlı yayınını internet üzerinden izlemek isteyenler için linki haberimizde bulabilirsiniz.
EDHO 192. BÖLÜM CANLI İZLE!
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"Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"
Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.
Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder.