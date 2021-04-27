EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.