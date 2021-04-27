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    • 27.04.2021 19:48
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    • 27.04.2021 19:48
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    192. bölüm canlı izle! ! Savaş başladı…

    192. bölüm canlı izle sorgulaması yoğun bir şekilde yapılır oldu. ATV ekranlarında her Salı yayınlanan ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine önemli gelişmeler yaşanacak. Konusu ve oyuncu kadrosu ile izlenme rekorları kıran dizi uzun yıllardır yayınlanmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde savaş başlıyor. Hızır, Rıdvan ve çetesini hedefine alıyor. linki de haberimizde yer alıyor.

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    EDHO 192. bölüm canlı izle!

    EDHO 192. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Hızır Çakırbeyli savaşı başlatıyor ve Tuncay'ın infazının ardından Rıdvan ve adamlarının peşine düşüyor. Heyecan dolu sahneleriyle her bölümü merak uyandıran ve izleyicileri ekrana kilitleyen EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? EDHO canlı yayınını internet üzerinden izlemek isteyenler için linki haberimizde bulabilirsiniz.

    EDHO 192. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan EDHO 192. bölümü izleyebilirsiniz.

    EDHO İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"

    Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.

    Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder.

        Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.

        EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

        Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.

        Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

        Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır. İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.
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        Haberler Magazin EDHO 192. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! Savaş başladı…