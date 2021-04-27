Masterchef yarışmasının kendisine kattığı ve kazandırdığı en önemli özellik hakkında ise "Kendime bir yol çizdim her şey eğitimden başlıyor ise benden daha iyi eğitim görmesi gereken şef adayları var. Kendimi hem iş alanında hem de mutfak alanında geliştirerek eğitimci olacağıma söz verdim. Bir şef, bir usta, bir öğretmen gibi..." sözlerini dile getirdi.