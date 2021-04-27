Masterchef'e her şeyini borçlu ama elinden çıktığı jürilerin kabusu oldu! Jüri koltuğuna kafasını fena taktı ve açıkladı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in finalistlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu'nun açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir programa konuk olan ve hakkında merak edilen tüm sorulara en içten haliyle yanıt veren Barbaros Yoloğlu'nun bir açıklaması da kafaları fena halde karıştırdı. Barbaros Yoloğlu, Masterchef'in jüri koltuğuna mı oturuyor? İşte yanıtı...
Masterchef yarışmasına katıldıktan sonra hayatını tamamen değiştiren Barbaros kısa bir süre önce Survivor yarışmasında yer alan başarılı yarışmacılara zengin menüsünü hazırlamıştı.
Survivor'da görüldükten sonra yeniden yıldızı parlamıştı.