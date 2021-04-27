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    • Magazin
    • 27.04.2021 12:53
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    • 27.04.2021 12:53
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    'e her şeyini borçlu ama elinden çıktığı jürilerin kabusu oldu! Jüri koltuğuna kafasını fena taktı ve açıkladı

    ekranlarının sevilen yarışma programı 'in 3.sezonu diğer sezonlardan daha farklı oldu ve yarışmacılar izleyicilerin aklına kazındı. TV 8'de yer alan diğer programlara da zaman zaman iştirak eden Masterchef yarışmacılarından 'nun yaptığı bir açıklama kafaları karıştırdı. Masterchef'in 3.sezon finalistlerinden biri olan ve finalde şampiyonluğu 'ya kaptıran Barbaros Yoloğlu ünlü olduğu Masterchef'e jüri olarak mı geri dönüyor? Özel hayatından Masterchef'e kadar merak edilen pek çok soruyu yanıtlayan Barbaros Yoloğlu bakın ne yanıt verdi. İşte detaylar...

    Masterchef'e her şeyini borçlu ama elinden çıktığı jürilerin kabusu oldu

    Masterchef'e her şeyini borçlu ama elinden çıktığı jürilerin kabusu oldu! Jüri koltuğuna kafasını fena taktı ve açıkladı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in finalistlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu'nun açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir programa konuk olan ve hakkında merak edilen tüm sorulara en içten haliyle yanıt veren Barbaros Yoloğlu'nun bir açıklaması da kafaları fena halde karıştırdı. Barbaros Yoloğlu, Masterchef'in jüri koltuğuna mı oturuyor? İşte yanıtı...

    Masterchef yarışmasına katıldıktan sonra hayatını tamamen değiştiren Barbaros kısa bir süre önce Survivor yarışmasında yer alan başarılı yarışmacılara zengin menüsünü hazırlamıştı.

    Survivor'da görüldükten sonra yeniden yıldızı parlamıştı.

        Serhat ile birlikte arabayı paylaştıkları bilinen ünlü şef Barbaros, Masterchef yarışmasının jüri koltuğunda mı oturacak?

        Yarışmada büyük bir ivme kazanan Barbaros, dikkatleri üzerine çekmişti. Vermiş olduğu röportajda Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef için "3 şefimde bir abi bir şef bir usta ve büyük öğreticiler." sözlerini dile getiren ve şefler gibi olmak istediğini dile getiren Barbaros bir iddia ile gündeme bomba gibi düştü.

        Masterchef yarışması hakkında "Çok büyük bir deneyim hatta çılgınlık. 6 ayda 600'e yakın yemek yapıyorsunuz. Tek gayeniz birinci olmak ve yarıştan düşmemek. Öylesine güzel bir platform ki ben senelerce yarışabilirim, harika bir deneyimdi." sözlerini dile getiren Barbaros dikkatleri üzerine çekti. Barbaros Yoloğlu, Masterchef yarışmasının jüri koltuğunda yer alacak mı?

            Masterchef yarışmasının kendisine kattığı ve kazandırdığı en önemli özellik hakkında ise "Kendime bir yol çizdim her şey eğitimden başlıyor ise benden daha iyi eğitim görmesi gereken şef adayları var. Kendimi hem iş alanında hem de mutfak alanında geliştirerek eğitimci olacağıma söz verdim. Bir şef, bir usta, bir öğretmen gibi..." sözlerini dile getirdi.

            Barbaros'un bu sözleri ise Masterchef yarışmasının jüri koltuğunda oturacağı mesajlarını verdiği yönünde algılandı.

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            Haberler Magazin Masterchef'e her şeyini borçlu ama elinden çıktığı jürilerin kabusu oldu! Jüri koltuğuna kafasını fena taktı ve açıkladı