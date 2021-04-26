Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor ödülü neydi? Ünlüler mi Gönüllüler mi galip geldi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu sahneler yaşandı. Hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları zorlu parkurda ter döktü. Peki Survivor son bölümde hangi gelişmeler yaşandı? İşte detaylar…
26 NİSAN SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?
Haftanın büyük ödülü de Murat Ceylan tarafından açıklandı. 26 Nisan'da iki takım da nefes kesen ödül için yarıştı. Kazanan takım, Las Teranas'a gidecek ve zipline'ın keyfini çıkaracak. Üstüne yemek de yenecek. Ayrıca kazanan takımın bu anları ölümsüzleştirmeleri için fotoğraf makinası gibi teknolojik ürünleri kullanmalarına izin verilecek.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışmanın ikinci büyük ödül oyunu gerçekleştirildi. İki takım da başa baş mücadele verdi. Önceki ödülü kazanan gönüllüler olmuştu. Bu kez de ünlüler ödülü almak için tüm enerjileriyle parkura çıktı. Ancak henüz ödül oyununun kazananı belli olmadı.