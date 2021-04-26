26 NİSAN SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Haftanın büyük ödülü de Murat Ceylan tarafından açıklandı. 26 Nisan'da iki takım da nefes kesen ödül için yarıştı. Kazanan takım, Las Teranas'a gidecek ve zipline'ın keyfini çıkaracak. Üstüne yemek de yenecek. Ayrıca kazanan takımın bu anları ölümsüzleştirmeleri için fotoğraf makinası gibi teknolojik ürünleri kullanmalarına izin verilecek.