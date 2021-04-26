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    • Magazin
    • 26.04.2021 23:48
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    • 26.04.2021 23:48
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    ? ? Ünlüler mi Gönüllüler mi galip geldi?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve her sezon heyecanla takip edilen yarışmada yine güzel bir ödül ve zorlu bir parkur mücadelesi vardı. Peki ? Ünlüler mi Gönüllüler mi galip geldi? Canla başla mücadele veren yarışmacıların takımlarından sadece biri ödülü elde etti. Heyecan dolu anlar izleyicileri ekrana kilitledi. İşte son bölümde yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor ödülü neydi? Ünlüler mi Gönüllüler mi galip geldi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu sahneler yaşandı. Hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları zorlu parkurda ter döktü. Peki Survivor son bölümde hangi gelişmeler yaşandı? İşte detaylar…

    26 NİSAN SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

    Haftanın büyük ödülü de Murat Ceylan tarafından açıklandı. 26 Nisan'da iki takım da nefes kesen ödül için yarıştı. Kazanan takım, Las Teranas'a gidecek ve zipline'ın keyfini çıkaracak. Üstüne yemek de yenecek. Ayrıca kazanan takımın bu anları ölümsüzleştirmeleri için fotoğraf makinası gibi teknolojik ürünleri kullanmalarına izin verilecek.

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Yarışmanın ikinci büyük ödül oyunu gerçekleştirildi. İki takım da başa baş mücadele verdi. Önceki ödülü kazanan gönüllüler olmuştu. Bu kez de ünlüler ödülü almak için tüm enerjileriyle parkura çıktı. Ancak henüz ödül oyununun kazananı belli olmadı.

        SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

        Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa başladığında 11 yaşındaydı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82, kilosu ise 75'tir. Genç oyuncu, 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmişti. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Ancak oyunculuk kariyeri ile bilinir.

        BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

        2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

        2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

        2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

        2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

        2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

        2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

        Filmleri

        Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

        Dersimiz Atatürk - 2010

        Bekle Beni - 2010

        Uzun Hikâye - 2012
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor ödülü neydi? Ünlüler mi Gönüllüler mi galip geldi?