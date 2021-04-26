YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar'a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar'ın kapısını Melikşah'ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?