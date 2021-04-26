Geçen hafta Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayın akışından çıkarılması izleyicilerini şaşırtan gelişmeler arasında yer almıştı. Bilindiği üzere TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan her bölümünde heyecan doruklara çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan dizinin geçen hafta yayın akışında yer almaması akılları karıştırmıştı. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini sevindirecek. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta ekranlarda olacak ve milyonlar yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor.
YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı yani bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
GEÇEN HAFTA YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAMIŞTI
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü geçen hafta pazartesi günü izleyici karşısına çıkmadı. Dizi bu hafta koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadı.
Dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından "Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz. #UyanışBüyükSelçuklu" ifadelerini kullandı.