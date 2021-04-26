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    • Magazin
    • 26.04.2021 09:30
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    • 26.04.2021 09:30
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    Zaruri diyerek kaldırılmıştı! Seyircisini sevince boğacak iyi haber aktarıldı! meğer bu akşam...

    'de heyecanla izlenen ve başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizisi geçen hafta yayınlanmamıştı. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizilerden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmayacağı merak edilirken gözler kanalın yayın akışına çevrildi. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacağı bilgisi izleyicileri heyecanlandırdı. Heyecanla yeni bölümü bekleyen seyirciler dizide yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? İşte cevabı...

    Geçen hafta Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayın akışından çıkarılması izleyicilerini şaşırtan gelişmeler arasında yer almıştı. Bilindiği üzere TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan her bölümünde heyecan doruklara çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan dizinin geçen hafta yayın akışında yer almaması akılları karıştırmıştı. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini sevindirecek. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta ekranlarda olacak ve milyonlar yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor.

    YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı yani bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

    GEÇEN HAFTA YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAMIŞTI

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü geçen hafta pazartesi günü izleyici karşısına çıkmadı. Dizi bu hafta koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadı.

    Dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından "Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz. #UyanışBüyükSelçuklu" ifadelerini kullandı.

        Uyanış Büyük Selçuklu'nun koronavirüs vakaları sebebiyle bir hafta zorunlu ara verildiği ifade edilmişti.

        YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

        Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar'a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar'ın kapısını Melikşah'ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?

        Sır açılmış; bu giz Selçuklu hanedanına ayan olmuştu! Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan'a gelmişti. Zira babası Kavurd'un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden Sencer ile Tapar'ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar'a hareket eden Melikşah'ın önünü Turanşah kesmişti! Turanşah, Nizamülmülk'ü Melikşah'ın önüne getirmiş ve Nizamülmülk'ü öldürmekle tehdit etmişti. Turanşah, Nizamülmülk'ü öldürmeyi başarabilecek midir? Melikşah'a açıkça meydan okuyan Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulabilecek midir?

            Öte yandan Turanşah, Melikşah ile baş edebilmek için Tekiş ile ittifaka soyunacaktır. Turanşah ve Tekiş'in ittifakı nelere gebe olacaktır? Tüm bu kötü gidişata rağmen Melikşah, Şelemzar'ı Hasan Sabbah'ın elinden almayı başarabilecek midir?

            Zübeyde'nin başhatunluk makamından alınmaması üzerine haksızlığa uğradığını düşünen ve bunu Melikşah'a açık açık dile getirmekten çekinmeyen Terken, Zübeyde'ye karşı bir oyun kuracak mıdır? Başulu ile Sencer'in hanedanda yer almasının kendisine karşı bir tehlike barındırdığını düşünmesi onu nasıl davranmaya itecektir?
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