Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta kadroya yeni isimler dahil oldu. Hızır Reis'in Rıdvan'ı tehdit ettiği sahne en izlenen sahnelerden birisi olarak karşımıza çıktı. Rıdvan, mekanında Hızır ve masadaki dostlarını ağırladı. Oraya tedbirsizlik geldiklerini düşündüğünde de büyük bir yanılgı yaşadı ve Asım uzaktan avizeye ateş etti. O sırada Macit, Tipi'nin Gönül'üne laf edince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Ardından olayı hazmedemeyen Tipi, Macit'in evine giderek onu öldürdü. Bu hafta salı günü yaşanacak gelişmeleri bekleyen seyirciler EDHO 192. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında henüz yayınlanmadı.

"MACİT 3 DAKİKADAN FAZLA DAYANAMAZ"

Hızır'ın "Neredesin" diyerek aradığı Tipi "Araftayım Hızır araftayım. Macit'in tam karşısındayım, sohbet ediyoruz. Ama Macit gündüz söylediği şeyleri inkar ediyor. Buradan çıkamam Hızır, kapının önü it dolu. Dadaş ben sadece buraya girmeyi planladım, çıkmayı hiç düşünmedim. Macit 3 dakikadan fazla dayanamaz Hızır." deyip Gönül'e iftira atan Macit'i boğdu.