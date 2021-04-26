Yeri göğü inletip mezalimi bitirecek! Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak dizi geliyor. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Bozdağ yine aynı kalitede bir projeyi izleyicilerle buluşturdu. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan ve Özbekistan'da yayınlanmaya başlayan "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi yakında Türkiye'de de izleyici karşısına çıkacak. Diziyi merak eden izleyiciler şimdi heyecanla Mendirman Celaleddin'in televizyon ekranlarında yayınlanmasını bekliyor.

MENDİRMAN CELALEDDİN DİZİSİ İÇİN MÜJDE!

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Mendirman Celaleddin dizisi Özbekistan'da kısa sürede çok sevildi. Bozdağ Film'in YouTube hesabından yapılan açıklamada "Çok yakında Türkiye'de Yayında..." ifadelerine yer verildi.