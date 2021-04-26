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    • Magazin
    • 26.04.2021 12:48
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    • 26.04.2021 12:48
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    Yeri göğü inletip mezalimi bitirecek! ve 'ın yapımcısından çok konuşulacak dizi

    , Mehmetçik Kut'ül Amare ve dizilerinin yapımcısı yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Bozdağ Film imzalı dizisi geçtiğimiz aylarda Özbekistan televizyonlarında izleyici karşısına çıktı ve heyecan dolu sahneleriyle tam not aldı. Ülkede kısa sürede en çok izlenen yapımlardan birisi olan Mendirman Celaleddin dizisinde Diriliş Ertuğrul'dan da tanıdığımız bazı ünlü isimler yer alıyor. Ares ve Ertuğrul Gazi'nin ağabeyi Sungur Tekin rolüyle Diriliş Ertuğrul'da izlediğimiz Cemal Hünal ve Sezgin Erdemir projeye damgasını vuran isimlerden oldu.

    takvim.com.tr
    Mendirman Celaleddin dizisi için müjde!

    Yeri göğü inletip mezalimi bitirecek! Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak dizi geliyor. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Bozdağ yine aynı kalitede bir projeyi izleyicilerle buluşturdu. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan ve Özbekistan'da yayınlanmaya başlayan "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi yakında Türkiye'de de izleyici karşısına çıkacak. Diziyi merak eden izleyiciler şimdi heyecanla Mendirman Celaleddin'in televizyon ekranlarında yayınlanmasını bekliyor.

    MENDİRMAN CELALEDDİN DİZİSİ İÇİN MÜJDE!

    Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Mendirman Celaleddin dizisi Özbekistan'da kısa sürede çok sevildi. Bozdağ Film'in YouTube hesabından yapılan açıklamada "Çok yakında Türkiye'de Yayında..." ifadelerine yer verildi.

    YAKINDA TÜRKİYE'DE

    Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz ve Kaan Yalçın ile Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Şodiyeva, Rayhan Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova gibi sanatçılar yer alıyor.

    Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan yapımda, Celaleddin'in sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesi ve kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planlaması konu ediliyor.

        MEHMET BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

        Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan'da galası yapılan "Celaleddin Harezmşah" dizisinin dünyada büyük bir ses getireceğini belirtti.

        Celaleddin Harezmşah dizisinin galası için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Bozdağ, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Bozdağ, diziyle ilgili çalışmalara 2 sene önce Özbekistan hükümetinin isteği üzerine başladıklarını söyledi. İlk etapta dizinin 13 bölümünü çektiklerini aktaran Bozdağ, ocak ayından itibaren de Türkiye'de yayınlanacağı bilgisini paylaştı.

        Dizinin konsept olarak farklı bir proje olduğunu ve dizide sinema dili anlamında yeni bir bakış sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Bozdağ, "Bu diziyi, Özbek kültürünü, Maveraünnehir coğrafyası ve tarihini anlatması açısından daha farklı ve bambaşka bir bakış açısıyla ekrana getirmeye çalıştık. Umut ediyorum, tüm dünya izleyecek." ifadesini kullandı.

        Bozdağ, Celaleddin Harezmşah'ın tarihin en önemli kumandanlarından olduğunu ve İslam dünyasını koruyan büyük bir cengaver olduğunu ifade ederek "Biz de bu cengaverin hikayesini anlaşmaya çalıştık. Harezmşah dizisi, onun Cengizhan ile olan mücadelesi tüm dünyada büyük bir ses getirecek." ifadesini kullandı.

            "ÖZBEK OYUNCULAR, MUAZZAM KALİTEDELER"

            Dizide rol alan Özbek oyuncularla ilgili görüşlerini de aktaran Bozdağ, "Özbek oyuncuları tanıdıkça, onları daha çok sevmeye başladım. Özbek oyuncular, muazzam kalitedeler, çok iyi yetişmişler. Tüm duygu ve düşüncelerini çok iyi anlatabiliyorlar. Artık birçok projede, Özbek oyuncular yer alacak. Kuruluş Osmanlı'da yeni sezonda yine Özbek oyuncularla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

            Özbek aktörlerin oyunculukları kadar iş ahlaklarının da çok iyi olduğuna işaret eden Bozdağ, "Mesleklerine çok sahip çıkıyorlar, kendi kültürlerini koruyabiliyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

            "BU DİZİ, ÖZBEK SİNEMASI İÇİN BİR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

            Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov da Celaleddin Harezmşah dizisinin yapımı için Mehmet Bozdağ'la çalışmalarında, onun Türk ve Özbek halklarının tarihini çok iyi bilmesi ve sevmesinin çok etkili olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

            "Mehmet Bozdağ'la çalışmamızın sebebi, Özbek halkının tarihini kendi tarihi olarak görmesinden, Özbek halkının tarihine olan derin sevgisinden kaynaklanıyor. Bozdağ'ın bu diziyi çekerken kendi tarihini beyaz perdeye taşıyor gibi yaklaşması beni çok etkiledi. Bu diziyle Özbek sinema sanatı adeta yeniden uyanacak, Özbek sinemasının yeni bir düzeye çıkmasında bir etken olacak. Bu dizi, Özbek sineması için bir örnek teşkil edecek."

            Hafta sonu, Taşkent'teki bir otelde Özbekçe versiyonunda "Benim Celaleddin" olarak adlandırılan dizinin galası düzenlenmiş ve dizinin ilk bölümü izleyiciyle buluşmuştu.
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