Derin ve Asya dahil herkes şaşkın! Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı için heyecan sona ererken Asya ve Derin'e tuzak kuran isim belli oldu ve planı yapan gerçek isim de ortaya çıktı. Sadakatsiz'de Derin ve Asya'nın ansızın kaçırılması izleyicileri şaşırtmıştı. Peş peşe zor olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Asya geçmişe gitti. Aslında Derin'i kaçıran kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Faruk yeni bir tuzak kurarak panik atak geçiriyormuş gibi yaparak Asya'yı kandırdı ve kaçırdı. Sadakatsiz 27. bölümüyle 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına olacak.
GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI
Sadakatsiz'in iyilerinden Faruk... Asya'nın koruyucu meleği... Asya'nın eski bir hastası olan Faruk, en başından beri onu korumayı kendine görev edinir.
Bu uğurda ise ona zarar veren herkesi karşısına alır. Ancak bunların farkında olmayan Asya, sürekli onu etrafında görmekten bir süre sonra rahatsızlık duyar.
Son olarak Derin'in ortadan kaybolmasıyla şüpheler artarken, Faruk hiç dikkat çekmez. Herkesin koruyucu melek olarak bildiği Faruk, ters köşe yapar ve Derin'in kaybolmasından Asya'yı kaçırmaya kadar ileri giderek tüm olayların başrolüne geçer... İşte Faruk'un herkesi şaşırtan planının an be an görüntüleri...