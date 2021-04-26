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    • Magazin
    • 26.04.2021 11:01
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    • 26.04.2021 11:01
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    Derin ve Asya dahil herkes şaşkın! : Can havliyle hışmına uğrayacak!

    "Tüm bunları Derin Hanım planladı. Asya Hanım ve Volkan Bey'den intikam almak istiyordu. Bana bunun evliliğini kurtarmak için tek yol olduğunu söyledi." sözlerinin gerilim arşa çıkardığı dün Kanal D ekranlarında yayınlandı. Heyecanın zirveye ulaştığı 'de gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlıyor. Derin'i kaçıran ve son sahnede de Asya'yı kandırarak tuzağa düşüren kişinin kimliği belli oldu. Bu olayların arkasındaki kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Panik atak geçiriyormuş numarası yapan Faruk, Asya'yı da kaçırdı. Şimdi izleyiciler çarşamba gününü heyecanla bekliyor.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Derin ve Asya dahil herkes şaşkın! Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı için heyecan sona ererken Asya ve Derin'e tuzak kuran isim belli oldu ve planı yapan gerçek isim de ortaya çıktı. Sadakatsiz'de Derin ve Asya'nın ansızın kaçırılması izleyicileri şaşırtmıştı. Peş peşe zor olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Asya geçmişe gitti. Aslında Derin'i kaçıran kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Faruk yeni bir tuzak kurarak panik atak geçiriyormuş gibi yaparak Asya'yı kandırdı ve kaçırdı. Sadakatsiz 27. bölümüyle 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına olacak.

    GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

    Sadakatsiz'in iyilerinden Faruk... Asya'nın koruyucu meleği... Asya'nın eski bir hastası olan Faruk, en başından beri onu korumayı kendine görev edinir.

    Bu uğurda ise ona zarar veren herkesi karşısına alır. Ancak bunların farkında olmayan Asya, sürekli onu etrafında görmekten bir süre sonra rahatsızlık duyar.

    Son olarak Derin'in ortadan kaybolmasıyla şüpheler artarken, Faruk hiç dikkat çekmez. Herkesin koruyucu melek olarak bildiği Faruk, ters köşe yapar ve Derin'in kaybolmasından Asya'yı kaçırmaya kadar ileri giderek tüm olayların başrolüne geçer... İşte Faruk'un herkesi şaşırtan planının an be an görüntüleri...

        ASYA'NIN SABRI TÜKENMEK ÜZERE

        Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.

        VOLKAN GERÇEKLE YÜZLEŞİYOR

        Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

        Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır. Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir.

            Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?
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            Haberler Magazin Derin ve Asya dahil herkes şaşkın! Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı: Can havliyle hışmına uğrayacak!