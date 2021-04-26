Derin ve Asya dahil herkes şaşkın! Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı için heyecan sona ererken Asya ve Derin'e tuzak kuran isim belli oldu ve planı yapan gerçek isim de ortaya çıktı. Sadakatsiz'de Derin ve Asya'nın ansızın kaçırılması izleyicileri şaşırtmıştı. Peş peşe zor olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Asya geçmişe gitti. Aslında Derin'i kaçıran kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Faruk yeni bir tuzak kurarak panik atak geçiriyormuş gibi yaparak Asya'yı kandırdı ve kaçırdı. Sadakatsiz 27. bölümüyle 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına olacak.

GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Sadakatsiz'in iyilerinden Faruk... Asya'nın koruyucu meleği... Asya'nın eski bir hastası olan Faruk, en başından beri onu korumayı kendine görev edinir.