Survivor'da aşk üçgeni ifşalandı çarşı pazar fena karıştı! Adada sarmaş dolaş yakalandılar tripler Acun Ilıcalı'nın yanında uçuştu... Survivor'da bu sezon parkurlardaki performanslar değil aşk skandalları olay yarattı. Daha önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun elenen yarışmacılardan Sancakay Ilım Morgül için kullandığı 'Sancakay, Poyraz'dan hoşlanıyordu. Tam benim tipim diyordu' sözleri sonrası kendisinin de adı bir aşk üçgenine karıştı. Daha önce birleşme partisinde Batuhan Karacakaya'yla sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu'nu bakın kim ifşaladı.
Sevilen yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Zorlu parkurlarının hemen yanında ödül oyuncularının tansiyonları özellikle yarışmacıların birbiri arasında büyük bir rekabet ortamı oluşturmasına neden oluyor.
Adada ise özellikle hayran sayfaları tarafından yan yana gelmeyecek iki isim hakkında sanki aşıklarmış gibi paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımların hız kazandığı şu dönemde Ayşe'den gelen iddia ise tüm dengeleri değiştirdi.