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    • Magazin
    • 26.04.2021 15:32
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    • 26.04.2021 15:32
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    'da aşk üçgeni ifşalandı çarşı pazar fena karıştı! Adada sarmaş dolaş yakalandılar tripler 'nın yanında uçuştu

    'da aşk rüzgarları daha önce hiç esmediği kadar sert esmeye başladı çarşı pazar birbirine girdi... Survivor'ın başından bu yana adından en çok söz ettiren isimlerinden biri ünlüler takımından 'ydı. Gerek kendi takım arkadaşları, gerekse gönüllüler takımından rakipleriyle sık sık polemiğe giren, pek çok tartışmanın baş aktörü başarılı yarışmacının adı bu kez bir aşk üçgeninde. Bu aşk üçgeninin diğer kahramanları ise ve . Her ikisiyle de sarmaş dolaş görüntülenen Batuhan Karacakaya'yı ifşa eden isim ise sürpriz. İşte Survivor'daki aşk üçgeninin detayları ve yaşananlar...

    Survivor'da aşk üçgeni ifşalandı çarşı pazar fena karıştı!

    Survivor'da aşk üçgeni ifşalandı çarşı pazar fena karıştı! Adada sarmaş dolaş yakalandılar tripler Acun Ilıcalı'nın yanında uçuştu... Survivor'da bu sezon parkurlardaki performanslar değil aşk skandalları olay yarattı. Daha önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun elenen yarışmacılardan Sancakay Ilım Morgül için kullandığı 'Sancakay, Poyraz'dan hoşlanıyordu. Tam benim tipim diyordu' sözleri sonrası kendisinin de adı bir aşk üçgenine karıştı. Daha önce birleşme partisinde Batuhan Karacakaya'yla sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu'nu bakın kim ifşaladı.

    Sevilen yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Zorlu parkurlarının hemen yanında ödül oyuncularının tansiyonları özellikle yarışmacıların birbiri arasında büyük bir rekabet ortamı oluşturmasına neden oluyor.

    Adada ise özellikle hayran sayfaları tarafından yan yana gelmeyecek iki isim hakkında sanki aşıklarmış gibi paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımların hız kazandığı şu dönemde Ayşe'den gelen iddia ise tüm dengeleri değiştirdi.

        Survivor'da Batuhan, "Ben birleşme partisinden beri öyle entrikalar içerisindeyim, öyle tripler yiyorum ki haddi hesabı yok. Tribi neden yediğime dair bir fikrimde yok artık. O kadar garip bir haldeyim ki, cidden ne diyeceğimi bilmiyorum" sözlerini dile getirdi. Melis ise "O benim adadaki en iyi arkadaşımdı. Adada cidden oturup konuşabildiğim tek kişi o. Benim onunla sorunum yok" sözleri üzerine Ayşe öyle bir şey dedi ki, tüm ada karıştı.

        Ayşe ise Melis ve Batuhan tartışmasında Poyraz'a seslenerek; "Melis Batuhan'a abayı yakmış. Kıskançlık tripleri yapıyor bak" sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Poyraz ve Aleyna Çalışkan ise Ayşe'den gelen bu iddiaya karşılık olarak şok bir hamle yaptılar.

        Takım arkadaşlarının iddiasına karşılık olarak Aleyna Çalışkan ve Poyraz sadece gülerek karşılık verdiler. "Hayır sanmıyorum" gibi sözler söylememeleri ise sosyal medyada bulunan iddiaların daha çok artmasına neden oldu. Birden sosyal medyada Batuhan ve Melis üzerinden kalpli fotoğraflar paylaşılarak sanki aralarında bir aşk varmış gibi gösterdiler.

            Acun Ilıcalı'nın yanında triplerin havada uçuşması ise izleyenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu.

            Birleşme partisinde güzel sesiyle herkesi büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu, şarkı yarışmasını dkazandı. İşte ne olduysa o akşam oldu.

            Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre Aleyna Kalaycıoğlu, ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ile yakınlaştı.
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            Haberler Magazin Survivor'da aşk üçgeni ifşalandı çarşı pazar fena karıştı! Adada sarmaş dolaş yakalandılar tripler Acun Ilıcalı'nın yanında uçuştu