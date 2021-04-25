Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ertuğ Koruyan Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
75 YAŞINDAYDI
Yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Ertuğ Koruyan'ın (75) sabaha karşı kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
EŞİ YAŞANANLARI ANLATTI
Üzüntülü olduğu gözlenen Serhan Koruyan, eşinin sabaha karşı rahatsızlandığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.
Koruyan'ın cenazesi, Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.
Koruyan, Perili Ev', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Cümbüşiye', 'Mesela Dedik', 'Perihan Abla', 'Güler misin Ağlar Mısın' isimli televizyon dizilerinin yanı sıra 'Vay Başıma Gelenler', 'Köşe Kapmaca', 'Doktor' ve 'Köyden İndim Şehre' isimli sinema filmlerinde rol almıştı.