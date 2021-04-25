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    • 25.04.2021 19:50
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    'ın acı kaybı! Oyuncu hayatını kaybetti

    'ın ünlü isimlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Koruyan'ın cenazesi, Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

    Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ertuğ Koruyan Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    75 YAŞINDAYDI
    Yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Ertuğ Koruyan'ın (75) sabaha karşı kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

    EŞİ YAŞANANLARI ANLATTI
    Üzüntülü olduğu gözlenen Serhan Koruyan, eşinin sabaha karşı rahatsızlandığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

    Koruyan'ın cenazesi, Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Koruyan, Perili Ev', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Cümbüşiye', 'Mesela Dedik', 'Perihan Abla', 'Güler misin Ağlar Mısın' isimli televizyon dizilerinin yanı sıra 'Vay Başıma Gelenler', 'Köşe Kapmaca', 'Doktor' ve 'Köyden İndim Şehre' isimli sinema filmlerinde rol almıştı.

        ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?
        20 Mayıs 1946 yılında İstanbul'da doğan Ertuğ Koruyan bir çok dizi ve filmde yer aldı.

        Rol aldığı projeler
        Perili Ev (Abrakadabra)TV Dizisi2004

        Yarı Şakı Yarı CiddiTV Dizisi2000

        Cümbüşiye (Haspi)TV Dizisi2000

        Mesela DedikTV Dizisi1996

        İnce İnce Yasemince (Ali Can`ın Babası)TV Dizisi1994

        Yarı Şaka Yarı CiddiTv Programı1989

        Güler Misin Ağlar Mısın (Ertuğ)TV Dizisi1988

        Perihan Abla (Kuaför Adil Bey)TV Dizisi1986

        Vay Başımıza Gelenler (Mahmut)Sinema Filmi1979

        Köşe Kapmaca (Mahmut)Sinema Filmi1979

        Doktor (Mustafa)Sinema Filmi1979

        Köyden İndim Şehire (Ali Rızanın tezgahtarı)Sinema Filmi
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