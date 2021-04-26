Metin Şentürk gözlerini nasıl kaybetti? Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Şarkılar Seni Söyler'in bugünkü konuğu olan usta sanatçının kör olmasından dolayı hayat hikayesi de merak ediliyor. Metin Şentürk hakkında bilgileri haberimizde derledik.
METİN ŞENTÜRK KİMDİR?
Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da dünyaya geldi. Üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetti. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başladı. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.
Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir. (284 km/h). Ayrıca, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı olmuştur