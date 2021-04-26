Metin Şentürk gözlerini nasıl kaybetti? Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Şarkılar Seni Söyler'in bugünkü konuğu olan usta sanatçının kör olmasından dolayı hayat hikayesi de merak ediliyor. Metin Şentürk hakkında bilgileri haberimizde derledik.