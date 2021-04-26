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    • Magazin
    • 26.04.2021 21:30
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    • 26.04.2021 21:30
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    15. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle! Mahur gözaltına alınıyor!

    15. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle sorgulamaları dizi severler tarafından sıklıkla yapılır oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken, ATV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan dizide bu hafta da heyecan dolu sahneler yaşanacak. Mahur gözaltına alınırken, Maraşlı ise ölüm kalım mücadelesi veriyor. Peki Mahur yaşam mücadelesini geri kazanabilecek mi? İşte yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Maraşlı 15. bölüm canlı izle!

    Pazartesi günleri ATV'de ilgiyle izlenen Maraşlı dizisinde bu akşam heyecanın dozu daha da artıyor. İzleyiciler yoğunlukla Maraşlı 15. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle! Sorgulamalarını yapar oldu. Dizinin yeni bölümünde Mahur'un yaşam savaşı verdiği anlar dikkat çekerken Mahur'un ne yapacağı da merak ediliyor. Aziz ile İlhan cezaevine giriyor ve İlhan'a pusu kuruluyor. İşte Maraşlı yeni bölümde yaşanacak gelişmeler…

    MARAŞLI CANLI İZLE! 15. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

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    MARAŞLI 15. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Bunu yapanlar karşımda olsa hiç gözümü kırpmadan vururdum!"

    Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.
    Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

        Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler. Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler.

        Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler.

        Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!
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        Haberler Magazin Maraşlı 15. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle! Mahur gözaltına alınıyor!