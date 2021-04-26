Pazartesi günleri ATV'de ilgiyle izlenen Maraşlı dizisinde bu akşam heyecanın dozu daha da artıyor. İzleyiciler yoğunlukla Maraşlı 15. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle! Sorgulamalarını yapar oldu. Dizinin yeni bölümünde Mahur'un yaşam savaşı verdiği anlar dikkat çekerken Mahur'un ne yapacağı da merak ediliyor. Aziz ile İlhan cezaevine giriyor ve İlhan'a pusu kuruluyor. İşte Maraşlı yeni bölümde yaşanacak gelişmeler…
MARAŞLI CANLI İZLE! 15. BÖLÜM İZLEME LİNKİ
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MARAŞLI 15. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Bunu yapanlar karşımda olsa hiç gözümü kırpmadan vururdum!"
Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.
Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?