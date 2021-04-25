Yayınlanan her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen ve heyecanın iyice arttığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip ediliyor. 3. sezonunda heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler ve Züleyha'nın aracıyla kaza yapması herkesi şaşırttı. Ümit'in kazanın olduğu yerde Züleyha'ya yardım edip etmeyeceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kulislerde konuşulan son iddialara göre dizide doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak. İzleyiciler şimdi bu iddianın gerçek olup olmadığını merak ediyor.
ÜNLÜ OYUNCU VEDA MI EDİYOR?
Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.
Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.
Ardından diziye sonradan Behice karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu veda etti.
Behice karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi.