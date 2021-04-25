LIP LIFT OPERASYONU NEDİR?

Üst dudağın uzun olması durumunun tedavisi olarak da bilinen "Lip Lift", üst dudak kaldırma, üst dudak kısaltma gibi isimler verilen; üst dudak bölgesinin uzunluğundan memnun olmayan, bu uzunluğun hastanın yüz oranlarını bozduğu kişilerde gerçekleştirilen üst dudak kısaltma ameliyatıdır.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul),bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.