Seda Sayan'ın dudaklarına ne oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan estetik mi yaptırdı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Yıllar geçse de güzelliği hep konuşulan ünlü şarkıcının Gelinim Mutfakta program sunuculuğunu yaptığı şu günlerde izleyiciler burnunun altında bir bant olduğunu görünce merakla araştırmalara başladı. Seda Sayan estetik konusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...
SEDA SAYAN ESTETİK Mİ YAPTIRDI?
Dudaklarına lip lifti işlemi yaptırdığı için burnunun altında bant olan Seda Sayan o görüntüsü için "Dudak lip lifi yaptırdım şu an böyle. Ama her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki, Bant ile yaptım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin görüntüler ortaya çıkıyor o görüntüleri kullanıp son hali bu diye verdiniz. Son halimi izleyin diye paylaştım bu videoyu. Beni merak etmeyin iyiyim ya" dedi.
LIP LIFT OPERASYONU NEDİR?
Üst dudağın uzun olması durumunun tedavisi olarak da bilinen "Lip Lift", üst dudak kaldırma, üst dudak kısaltma gibi isimler verilen; üst dudak bölgesinin uzunluğundan memnun olmayan, bu uzunluğun hastanın yüz oranlarını bozduğu kişilerde gerçekleştirilen üst dudak kısaltma ameliyatıdır.
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU SEDA SAYAN KİMDİR?
Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul),bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.