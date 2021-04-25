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    • Magazin
    • 25.04.2021 11:01
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    • 25.04.2021 11:03
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    ? ? Açıklama geldi…

    Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı ve binlerce kişi ? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Kanal D’de hafta içi her gün Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Seda Sayan’ın burnunun altındaki bir bandın fark edilmesi ile gündemde bomba etkisi yarattı. İzleyiciler merakla estetik olup olmadığını araştırırken hala ? Sorusuna yanıt arıyor. Seda Sayan’dan estetik ve bant konularına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu?

    Seda Sayan'ın dudaklarına ne oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan estetik mi yaptırdı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Yıllar geçse de güzelliği hep konuşulan ünlü şarkıcının Gelinim Mutfakta program sunuculuğunu yaptığı şu günlerde izleyiciler burnunun altında bir bant olduğunu görünce merakla araştırmalara başladı. Seda Sayan estetik konusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

    SEDA SAYAN ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

    Dudaklarına lip lifti işlemi yaptırdığı için burnunun altında bant olan Seda Sayan o görüntüsü için "Dudak lip lifi yaptırdım şu an böyle. Ama her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki, Bant ile yaptım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin görüntüler ortaya çıkıyor o görüntüleri kullanıp son hali bu diye verdiniz. Son halimi izleyin diye paylaştım bu videoyu. Beni merak etmeyin iyiyim ya" dedi.

    LIP LIFT OPERASYONU NEDİR?

    Üst dudağın uzun olması durumunun tedavisi olarak da bilinen "Lip Lift", üst dudak kaldırma, üst dudak kısaltma gibi isimler verilen; üst dudak bölgesinin uzunluğundan memnun olmayan, bu uzunluğun hastanın yüz oranlarını bozduğu kişilerde gerçekleştirilen üst dudak kısaltma ameliyatıdır.

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU SEDA SAYAN KİMDİR?

    Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul),bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
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        Haberler Magazin Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu? Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan estetik mi yaptırdı? Açıklama geldi…