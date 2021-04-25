2011 yılı itibariyle "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı. "Güzel Günler Göreceğiz" filmiyle Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. "Yangın Var" filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

2011 yılında Cengiz Aytmatov'un ünlü eseri "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan "Al Yazmalım" adlı dizide rol aldı.

2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2014 yılında "Küçük Ağa" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Ruhsar Öcal, Remzi Evren, Kayhan Yıldızoğlu ile beraber rol aldı.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynadı.