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    • Magazin
    • 25.04.2021 09:54
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    • 25.04.2021 09:56
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    Gündemde özellikle magazin gelişmelerini yakından takip edenler ? Sorusuna yanıt arıyor. Birlikte rol aldıkları biz diziden sonra sürpriz aşkları ile gündeme gelen ikilinin mutluluk pozları sosyal medyada dolaşırken bu aşk kısa mı sürdü dedirtten bir gelişme yaşandı. Peki ikili aşklarına nokta mı koydu? Diğer yandan en çok merak edilenlerden biri de ? Sorusuydu. İşte tüm ayrıntılar…

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    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı?

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan arasındaki yaş farkı kaç? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Kasım ayında sürpriz aşklarını ilan eden çiftten akılları karıştıran bir hamle geldi ve yakın takipçileri de ortada bir ayrılık söz konusu olmasından şüphelendi. Peki Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın sürpriz aşkı bitti mi, ikili tamamen ayrıldı mı? İşte yaşananlar...

    NESRIN CAVADZADE ILE GÖKHAN ALKAN AYRILDI MI?

    Aralarında 5 yaş bulunan, birkaç ay önce aşk yaşamaya başlayan ve sık sık sosyal medyadan romantik pozlarını paylaşan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, akılları karıştırdı. İkilinin evliliğe giden ilişkisinde kriz çıktı.Cavadzade, Instagram hesabından kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle olan fotoğraflarını silip geride tek bir kare bıraktı. Bu da "Evliliğe niyet, ayrılığa kısmet" yorumu yaptırdı. Cavadzade, sevgilisini ailesiyle de tanıştırarak "ilişkimiz ciddi" mesajı vermişti.

    Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırarak evlilik sinyali veren güzel oyuncu, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Cavadzade, Instagram hesabından oyuncu sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını sildi. Güzel oyuncunun bu hamlesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi.Cavadzade sadece Gökhan Alkan ile balkonda verdiği bir pozu silmedi. Gökhan Alkan ise kendisi Instagram hesabından aşk pozlarını kaldırmadı.

        NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

        Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

        Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynadı. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.

        2011 yılı itibariyle "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı. "Güzel Günler Göreceğiz" filmiyle Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. "Yangın Var" filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

        2011 yılında Cengiz Aytmatov'un ünlü eseri "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan "Al Yazmalım" adlı dizide rol aldı.

        2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

        2014 yılında "Küçük Ağa" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Ruhsar Öcal, Remzi Evren, Kayhan Yıldızoğlu ile beraber rol aldı.

        18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynadı.
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