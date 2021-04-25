Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan arasındaki yaş farkı kaç? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Kasım ayında sürpriz aşklarını ilan eden çiftten akılları karıştıran bir hamle geldi ve yakın takipçileri de ortada bir ayrılık söz konusu olmasından şüphelendi. Peki Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın sürpriz aşkı bitti mi, ikili tamamen ayrıldı mı? İşte yaşananlar...
NESRIN CAVADZADE ILE GÖKHAN ALKAN AYRILDI MI?
Aralarında 5 yaş bulunan, birkaç ay önce aşk yaşamaya başlayan ve sık sık sosyal medyadan romantik pozlarını paylaşan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, akılları karıştırdı. İkilinin evliliğe giden ilişkisinde kriz çıktı.Cavadzade, Instagram hesabından kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle olan fotoğraflarını silip geride tek bir kare bıraktı. Bu da "Evliliğe niyet, ayrılığa kısmet" yorumu yaptırdı. Cavadzade, sevgilisini ailesiyle de tanıştırarak "ilişkimiz ciddi" mesajı vermişti.
Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırarak evlilik sinyali veren güzel oyuncu, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Cavadzade, Instagram hesabından oyuncu sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını sildi. Güzel oyuncunun bu hamlesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi.Cavadzade sadece Gökhan Alkan ile balkonda verdiği bir pozu silmedi. Gökhan Alkan ise kendisi Instagram hesabından aşk pozlarını kaldırmadı.