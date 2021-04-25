Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. TV8'in izlenme rekorları kıran yarışmasında yine kıyasıya rekabet vardı ve içlerinden birinin gitmesini istemeyen takımlar canla başla mücadele verdi. Market oyununu kazanan takım ise dopdolu erzağı adasına götürdü. Akşam kuşağının sevilen yarışması Survivor'da dün akşam yaşananları haberimizden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununda su kaydırağı ile başlayan parkurda denge, sürünme gibi birçok engel vardı. Tüm engelleri aşan yarışmacıların, altı tane sembolü düşürmesi gerekiyordu. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.
SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da uzun bir aranın ardından market ödülünü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımında kaybedilen market ödülünün ardından sinirler gerildi. Dora ve Aleyna Çalışkan arasında sözlü tartışma yaşandı.Market oyununu kazanan takım; nohut, soğan, sarımsak, domates, zeytinyağı içeren erzak paketini kamplarına götürdü.