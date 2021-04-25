SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



Dokunulmazlık oyununda su kaydırağı ile başlayan parkurda denge, sürünme gibi birçok engel vardı. Tüm engelleri aşan yarışmacıların, altı tane sembolü düşürmesi gerekiyordu. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.