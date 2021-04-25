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    • Magazin
    • 25.04.2021 09:25
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    • 25.04.2021 09:25
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    ? ? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

    Dün akşamdan bu yana izlemeyi kaçıranlar ? Sorusunun yanıtını merakla araştırmaya başladı. TV8’in fenomen yarışmacı tüm hızıyla devam ediyor ve heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Dün yine çok önemli olan dokunulmazlık için mücadele verildi, zorlu parkurda ter döken Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından galip gelen hangisi oldu? ? Kaybeden takım içlerinden bir kişinin ismini elenmesi yönünde yazdı. Peki Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. TV8'in izlenme rekorları kıran yarışmasında yine kıyasıya rekabet vardı ve içlerinden birinin gitmesini istemeyen takımlar canla başla mücadele verdi. Market oyununu kazanan takım ise dopdolu erzağı adasına götürdü. Akşam kuşağının sevilen yarışması Survivor'da dün akşam yaşananları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Dokunulmazlık oyununda su kaydırağı ile başlayan parkurda denge, sürünme gibi birçok engel vardı. Tüm engelleri aşan yarışmacıların, altı tane sembolü düşürmesi gerekiyordu. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.

    SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    Survivor'da uzun bir aranın ardından market ödülünü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımında kaybedilen market ödülünün ardından sinirler gerildi. Dora ve Aleyna Çalışkan arasında sözlü tartışma yaşandı.Market oyununu kazanan takım; nohut, soğan, sarımsak, domates, zeytinyağı içeren erzak paketini kamplarına götürdü.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da Gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından konseyde kaybedilen iki oyunun değerlendirmesi yarışmacılar tarafından yapıldı. En çok oyu alarak bu haftanın eleme adayı olan isim Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

        ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

        Survivor Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor.
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        Haberler Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?