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    • Magazin
    • 24.04.2021 09:32
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    • 24.04.2021 15:13
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    Tipi gözünü karartıp ölüme koşacak! : Oldu bittiye getirip alayını tevkif ediyor

    6 sezon boyunca ATV ekranlarındaki macerasına tam gaz eden devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta kadroya yeni isimler dahil olurken Hızır Reis'in Rıdo'yu tehdit ettiği sahne çok konuşuldu. "Havlarsa işi biter, kafasına sıkarız!" diyen Rıdvan, mekanında Hızır ve masadaki dostlarını ağırladı. Oraya tedbirsizlik geldiklerini düşündüğünde de büyük bir yanılgı yaşadı ve Asım uzaktan avizeye ateş etti. O sırada Macit, Tipi'nin Gönül'üne laf edince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Ardından olayı hazmedemeyen Tipi, Macit'in evine giderek onu öldürdü. Gelecek hafta yaşanacak gelişmeleri bekleyen seyirciler na odaklandı.

    takvim.com.tr
    EDHO 192. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan'ın mekanında Hızır'a "Hızır şimdi ben şunu anlamadım. Sen burada gelip mekanında beni tehdit ediyorsun. Neyine güveniyorsun? Buradan nasıl çıkacağını sanıyorsun?" şeklinde sarf ettiği sözler dikkatleri çekerken yapılan plan herkesin kurtuluş oldu. Doğan Baba'nın mekanına Şahin Ağa ile görüşmeye gelen Tipi'ye Rıdvan'ın adreslerini veren Kubilay istemeden büyük bir savaşa neden olacak hamleyi ona yaptırdı. Gönül'e söylenenleri kaldıramayan Tipi, Macit'in evine giderek onu boğdu. Tipi bu olay sonrasında "Giderken yanında götürebildiğin adam götür dadaş!" diyerek silahını çekti. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni bölümü bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.

    "MACİT 3 DAKİKADAN FAZLA DAYANAMAZ"

    Hızır'ın "Neredesin" diyerek aradığı Tipi "Araftayım Hızır araftayım. Macit'in tam karşısındayım, sohbet ediyoruz. Ama Macit gündüz söylediği şeyleri inkar ediyor. Buradan çıkamam Hızır, kapının önü it dolu. Dadaş ben sadece buraya girmeyi planladım, çıkmayı hiç düşünmedim. Macit 3 dakikadan fazla dayanamaz Hızır." deyip Gönül'e iftira atan Macit'i boğdu.

    TİPİ ÖLECEK Mİ?

    Silahlarını çekip Macit'in adamlarının üzerine yürüyen Tipi'nin akıbetinin ne olacağı ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından merak ediliyor. EDHO 192. bölümde Tipi'nin ölüp ölmeyeceği netlik kazanacak.

    ALPASLAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

    Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

        HIZIR'IN DOSTLARI VE DÜŞMANLARI

        Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.

        KİMSESİZ DOĞAN'IN PLANI NE?

        Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

        ÖMÜR VE İLYAS...

        Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır.

            PINAR ANKARA'YA GİDECEK Mİ?

            İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.

            Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

            Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

                İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.
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                Haberler Magazin Tipi gözünü karartıp ölüme koşacak! EDHO 192. bölüm fragmanı: Oldu bittiye getirip alayını tevkif ediyor