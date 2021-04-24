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    • Magazin
    • 24.04.2021 11:30
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    • 24.04.2021 11:30
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    Ağzından çıkanı kulağın duysun! : Vahamet ağır ölüm kol geziyor

    Heyecanın zirvelere tırmandığı 'nın son bölümünde Ümit'in "Bütün Çukurova kaynıyor, sen horul horul oynuyorsun. Gönülden tebrik ediyorum seni, her şeyi muhteşem idare ediyorsun. Hiçbir şeyin farkında değilsin! Ne yaptığının, ne ettiğinin farkında değilsin. Demir senin yüzünden Fekeli'yi vurmuş." sözleri üzerine çılgına dönen Fikret, "Demir, ecelin benden olacak. Amcam nerede, amcamın durumu nasıl? Ne demek gizli saklı bir yerde ameliyat ediyorlar." şeklinde bağırıp çağırdı. Züleyha'nın kazasıyla birlikte ölümün kol gezdiği bölüm sonrası heyecanla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    3. sezonunda heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler ve Züleyha'nın aracıyla kaza yapması herkesi şaşırttı. Ümit'in kazanın olduğu yerde Züleyha'ya yardım edip etmeyeceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fikret ve Demir Yaman savaşının hangi boyuta taşınacağı ve Züleyha'nın ölüp ölmeyeceği izleyicilerin heyecanla beklediği konular arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Bir Zamanlar Çukurova 94. bölümüyle 29 Nisan Perşembe günü ATV ekranlarında olacak.

    ÜMİT, AŞKI İÇİN GÖZÜNÜ KARARTIYOR

    Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

    Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

    FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

    Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

        ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

        Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz.

        Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

        FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

        Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar! Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

            FADİK MURADINA ERDİ!

            Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

            ÜMİT, AŞKI İÇİN NE KADAR GÖZÜNÜ KARARTABİLİR?

            Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın, Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!
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            Haberler Magazin Ağzından çıkanı kulağın duysun! Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm fragmanı: Vahamet ağır ölüm kol geziyor