3. sezonunda heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler ve Züleyha'nın aracıyla kaza yapması herkesi şaşırttı. Ümit'in kazanın olduğu yerde Züleyha'ya yardım edip etmeyeceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fikret ve Demir Yaman savaşının hangi boyuta taşınacağı ve Züleyha'nın ölüp ölmeyeceği izleyicilerin heyecanla beklediği konular arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Bir Zamanlar Çukurova 94. bölümüyle 29 Nisan Perşembe günü ATV ekranlarında olacak.

ÜMİT, AŞKI İÇİN GÖZÜNÜ KARARTIYOR

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!