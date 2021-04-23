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    • Magazin
    • 23.04.2021 22:27
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    • 23.04.2021 22:28
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    Sen deliysen ben zır deliyim! : Yeter deyip avazı çıktığı kadar bağırıyor

    Gerilim arşa çıktığı dizisinde Gülben'in yaptıkları gelecek haftaya damgasını vuran olaylardan olacak. bugün TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Bu hafta yayınlanan bölümde Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben’in odağı ise hiç beklenmedik birine döndü. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege’nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirdi. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdi. İzleyicilerini heyecanlandıran sahneleriyle Masumlar Apartmanı dizisi 31. bölümüyle 27 Nisan Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Gülben'in yakarışlarının dikkat çektiği Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler herkesi şaşırtacak. Salı günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisini ağırlayan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Naci'nin ortaya çıkması dikkat çeken gelişmelerden birisi oluyor. Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanında Gülben'in "Sen deliysen ben zır deliyim!" sözleriyle bağırması herkesi şaşırtırken Han'a olan öfkesi de izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

    HERKES BİRBİRİNDEN ŞÜPHELENİYOR

    Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.

    Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

    Neriman'ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci'nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder.

        Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman'ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.

        Gülben'in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye'yle karşı karşıya gelir. Yağmur'un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han'ın canını sıkar.

        Esra ise Esat'a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.

            İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

            Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.
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            Haberler Magazin Sen deliysen ben zır deliyim! Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı: Yeter deyip avazı çıktığı kadar bağırıyor