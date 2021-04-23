Gülben'in yakarışlarının dikkat çektiği Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler herkesi şaşırtacak. Salı günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisini ağırlayan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Naci'nin ortaya çıkması dikkat çeken gelişmelerden birisi oluyor. Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanında Gülben'in "Sen deliysen ben zır deliyim!" sözleriyle bağırması herkesi şaşırtırken Han'a olan öfkesi de izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam edecek.
HERKES BİRBİRİNDEN ŞÜPHELENİYOR
Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.
Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.
Neriman'ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci'nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder.