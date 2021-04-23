Gülben'in yakarışlarının dikkat çektiği Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler herkesi şaşırtacak. Salı günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisini ağırlayan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Naci'nin ortaya çıkması dikkat çeken gelişmelerden birisi oluyor. Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanında Gülben'in "Sen deliysen ben zır deliyim!" sözleriyle bağırması herkesi şaşırtırken Han'a olan öfkesi de izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

HERKES BİRBİRİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.