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    • Magazin
    • 24.04.2021 13:28
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    • 24.04.2021 13:28
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    Sen kim olursun da onu sürgün edersin! : Boş gürültüye pabuç bırakmadı gözlerini oyacak!

    Osman Bey'in karşısına gelen Moğol'a "Türkler size dokunmadıkça onlara dokunmayın diyen Cengiz Han'ın sözlerini Togay'a hatırlatacağım. Bana sığınanlara eğer göz dikerseniz o vakit kellenizi almadan önce gözlerinizi oyarım." sözlerinin çok konuşulduğu bölüm sonrası heyecan dolu sahnelerin yer aldığı izleyicisiyle buluştu. Tekfur Nikola'nın "Ya zafer, ya ölüm" parolasıyla Osman Bey'in üzerine harekete geçtiği, Togay ile yüzleşmeyi kafasına koyan Osman Bey'in ise Moğol birliklerinin olduğu yere gittiği görülüyor. İzleyiciler şimdi heyecanla çarşamba günü yayınlanacak bölüme odaklandı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı yayınlandı!

    İki sezondur zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman'ın gelecek hafta yayınlanacak olan bölümünde dengeler iyice bozulacak. Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı çarşamba gecesi bölüm biter bitmez ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Gündüz Bey'in "Togay'a Konya'dan yüz nöker daha katıldı. Dengeler çok bozuldu Osman Bey. Togay çok kuvvetlendi." sözleri dikkat çekerken Osman Bey "Togay'ın yanına varacağım." diyerek harekete geçiyor. Fragmanın son sahnesinde Osman Bey'in Kara Şaman Togay'ın yanına geldiği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    KURULUŞ OSMAN YİNE ZİRVEDE

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 55.'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    Kuruluş Osman, yayınlanan 55.'inci bölümüyle
    Tüm Kişiler kategorisinde %12,62 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı
    AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %23,24 izlenme payı

    20+ABC1 kategorisinde %13,20 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

    OSMAN BEY MAZLUMLARIN UMUDU OLDU!

    Osman Bey savaş meydanında Nikola'yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı. Söğüt'ü ele geçirmek için düzenlediği harekat Osman Bey tarafından engellenen Nikola, Osman Bey'in savaş meydanında kendisine meydan okuması ile ne yapacağını şaşırdı.

        Söğüt'ün altındaki tünellerin patlatıldığını ve askerlerinin öldüğünü öğrenen Nikola, Malhun Hatun'un da Osman Bey'le birlikte savaştığını görünce çareyi kaçmakta buldu. Osman Bey'in bu zaferi, uç bölgesinde sevinçle karşılandı.

        Togay'ın vergi talebi nedeniyle halkına zulmeden tekfurlarından kaçan Yarhisar halkı, Osman Bey'in adaletine sığınmak üzere Kayı Obası'na geldi. Osman Bey sığınmacılara kol kanat gererken, Nikola ile yeniden ittifak kuran Togay bu gelişmeden rahatsız oldu. Camuha'yı obaya göndererek sığınmacıların iade edilmesini talep eden Togay, Osman Bey'den olumsuz cevap alınca Kayıları uç bölgesinden söküp atmak için harekete geçti.

        Osman Bey, Nikola'nın planlarını öğrenmek için Melik'i bir kez daha İnegöl Kalesi'ne gönderdi ancak Nikola sığınmacılar arasına yerleştirdiği ajanı sayesinde Süleyman ve Melik'in Osman Bey'in tutsağı olduğunu öğrenmişti. Melik, Nikola tarafından infaz edilirken, Osman Bey papaya yazdığı mektupla birlikte Süleyman'ı salıvermeye karar verdi.

            İnegöl Kalesi'ni ele geçirebilmek için ticaret anlaşmasını sürdürmek isteyen ve Nikola ile görüşen Umur Bey, Malhun Hatun'dan Osman Bey'e destek vermemesini istedi.

            Aksaçlı ile görüşüp stratejisini kuran Osman Bey, Nikola ve Togay'ın harekat hazırlığından emin olarak alplerini topladı. Malhun Hatun ise babasının emrine karşı gelerek alpleri ile birlikte Osman Bey'in ordusuna katılmaya karar verdi.
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            Haberler Magazin Sen kim olursun da onu sürgün edersin! Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı: Boş gürültüye pabuç bırakmadı gözlerini oyacak!