İki sezondur zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman'ın gelecek hafta yayınlanacak olan bölümünde dengeler iyice bozulacak. Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı çarşamba gecesi bölüm biter bitmez ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Gündüz Bey'in "Togay'a Konya'dan yüz nöker daha katıldı. Dengeler çok bozuldu Osman Bey. Togay çok kuvvetlendi." sözleri dikkat çekerken Osman Bey "Togay'ın yanına varacağım." diyerek harekete geçiyor. Fragmanın son sahnesinde Osman Bey'in Kara Şaman Togay'ın yanına geldiği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...
KURULUŞ OSMAN YİNE ZİRVEDE
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 55.'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
Kuruluş Osman, yayınlanan 55.'inci bölümüyle
Tüm Kişiler kategorisinde %12,62 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı
AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %23,24 izlenme payı
20+ABC1 kategorisinde %13,20 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.
OSMAN BEY MAZLUMLARIN UMUDU OLDU!
Osman Bey savaş meydanında Nikola'yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı. Söğüt'ü ele geçirmek için düzenlediği harekat Osman Bey tarafından engellenen Nikola, Osman Bey'in savaş meydanında kendisine meydan okuması ile ne yapacağını şaşırdı.