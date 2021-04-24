İki sezondur zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman'ın gelecek hafta yayınlanacak olan bölümünde dengeler iyice bozulacak. Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı çarşamba gecesi bölüm biter bitmez ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Gündüz Bey'in "Togay'a Konya'dan yüz nöker daha katıldı. Dengeler çok bozuldu Osman Bey. Togay çok kuvvetlendi." sözleri dikkat çekerken Osman Bey "Togay'ın yanına varacağım." diyerek harekete geçiyor. Fragmanın son sahnesinde Osman Bey'in Kara Şaman Togay'ın yanına geldiği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

KURULUŞ OSMAN YİNE ZİRVEDE

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 55.'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.