Şuan açıklayacağım kararın arkasının tamamen sağlığa dayandığını bilmenizi istiyorum. Bizim için üzücü bir durum.

Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı.

Bizim için değerli bir yarışmacısın. Bir bela bu. Hepimizin başındaki bir bela bu.

"ANNEME SÖYLEMEYİN ÜZÜLMESİ"

Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası şoke olan Çağrı, ilk tepkisini "Emin misiniz" diyerek verdi. Gözyaşlarını tutamayan Çağrı "Anneme söylemeyin üzülmesin" diyerek sözlerine başladı. Çağrı, "Burada çok iyi insanlar tanıdım. Karşı takımda çok iyi insanlar. Çok iyi anlaştıklarım var. Size çok teşekkür ederim" dedi.

Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle eleneceği kararının ardından diğer yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadı.