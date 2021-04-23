Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Acun Ilıcalı dün akşam acil durum konseyini toplayarak verilen bir kararı açıkladı ve herkesi şoke etti. Yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu konseyde adadan elenmek zorunda olan isim Survivor Çağrı Atakan mı oldu, neden böyle bir karar verildi. Pek çok kez gergin tavırlarıyla diskalifiyenin eşiğinden dönen, sunucu Murat Ceylan'la da tartışan yarışmacı bu kez elendi mi? İşte yaşananlar…
SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.
Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.
Oldukça üzgün olduğunu dile getiren ünlü televizyoncu sözlerine şöyle başladı;
Şimdi yine bir sakatlık var maalesef. Bu konuda Metin Ağabey'i zorladım. Doktorumuz her şeye karar veren biri değil. Türkiye'deki hekimlerimiz ile defalarca konuşuyor ve karar veriyor.