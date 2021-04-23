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    • Magazin
    • 23.04.2021 10:10
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    • 23.04.2021 10:10
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılır oldu. Yeni sezona bomba gibi başlayan yarışmada heyecanlı gelişmeler olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Bir yarışmacının adaya veda etmek zorunda olduğunu dile getiren Ilıcalı, bu ismi açıkladı. Peki Survivor Çağrı elendi mi, neden? ? Işte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu?

    Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan kimdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Acun Ilıcalı dün akşam acil durum konseyini toplayarak verilen bir kararı açıkladı ve herkesi şoke etti. Yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu konseyde adadan elenmek zorunda olan isim Survivor Çağrı Atakan mı oldu, neden böyle bir karar verildi. Pek çok kez gergin tavırlarıyla diskalifiyenin eşiğinden dönen, sunucu Murat Ceylan'la da tartışan yarışmacı bu kez elendi mi? İşte yaşananlar…

    SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

    Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.

    Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.

    Oldukça üzgün olduğunu dile getiren ünlü televizyoncu sözlerine şöyle başladı;

    Şimdi yine bir sakatlık var maalesef. Bu konuda Metin Ağabey'i zorladım. Doktorumuz her şeye karar veren biri değil. Türkiye'deki hekimlerimiz ile defalarca konuşuyor ve karar veriyor.

        Şuan açıklayacağım kararın arkasının tamamen sağlığa dayandığını bilmenizi istiyorum. Bizim için üzücü bir durum.

        Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı.

        Bizim için değerli bir yarışmacısın. Bir bela bu. Hepimizin başındaki bir bela bu.

        "ANNEME SÖYLEMEYİN ÜZÜLMESİ"

        Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası şoke olan Çağrı, ilk tepkisini "Emin misiniz" diyerek verdi. Gözyaşlarını tutamayan Çağrı "Anneme söylemeyin üzülmesin" diyerek sözlerine başladı. Çağrı, "Burada çok iyi insanlar tanıdım. Karşı takımda çok iyi insanlar. Çok iyi anlaştıklarım var. Size çok teşekkür ederim" dedi.

        Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle eleneceği kararının ardından diğer yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadı.

        SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

        Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

        Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez "Arka Sıradakiler" dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Oyuncu 1.85 boyunda ve 79 kilodur. Bir dönem sosyetik güzel Eda Taşpınar ile birlikteliği nedeniyle gündeme gelmişti.

        Rol aldığı diziler:

        2020 - Çukur

        2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

        2017 – Çukur (Remzi)

        2007 – Arka Sıradakiler
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