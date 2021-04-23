Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic çark etti! ‘İlgisiz baba’ dediği Sandal’ı bakın nasıl övdü
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic çark etti! Mustafa Sandal ile 2018 yıllında evliliklerini sonlandıran Emina Jahovic, boşanma sonrası eski eşiyle dostluğunu sürdürmüştü. Ancak Jahociv, Mustafa Sandal'ı geçen aylarda ilgisiz baba olmakla suçladı ve eski eşine nafaka davası açtı. Bu hamlesiyle herkesi şoke eden Emina Jahovic, çark etti. Sandal'ın velayet davası açma fikri üzerine korkup geri adım attığı iddia edilen Sırp şarkıcı, Sandal hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte Emina Jahovic'in Mustafa Sandal açıklaması…
23.04.2021 10:04
- Son Güncelleme: 23.04.2021 10:04
Eski eşi Mustafa Sandal'ı ilgisiz baba olmakla suçlayan Emina Jahovic, geri adım attı. Geçen aylarda eski eşi Mustafa Sandal'a nafaka davası açan ünlü şarkıcı, bu kez eski eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Boğaz'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Emina Jahovic, yazı Mustafa Sandal gibi Göcek'te geçireceğini belirtti. Daha önceki açıklamalarında Mustafa Sandal'ı çocuklarının masraflarıyla ilgilenmemekle suçlayan Emina Jahovic, şu sözleriyle şaşkınlık yarattı:
"Göcek'te hiç denk gelemiyoruz. Yan yana gelsek de önemli değil. Sonuçta çocuklarımın babası ve istesem de istemesem de hayat boyunca benimle. Çok iyi bir baba ilgili, iyidir."
NE OLMUŞTU?
Emina Jahovic, 2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal hakkında nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı.
Emina Jahovic, boşanma protokolüne göre iki çocuğu için 10 bin, kendisi için ise 15 bin lira nafaka ödemesi gereken Sandal için şunları söylemişti: "Boşandıktan sonra Mustafa'dan doğru düzgün nafaka alabilmiş değilim.