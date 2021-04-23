RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı 'iki melek'iyle paylaştı sosyal medya sallandı! Acun Ilıcalı'nın nostalji paylaşımının yorumları kaynadı

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Son olarak sosyal medya hesabından kızları Leyla ve Yasemin ile tbt paylaşımında bulunan Acun Ilıcalı ilgi odağı oldu.

23.04.2021 10:38 - Son Güncelleme: 23.04.2021 10:38
Acun Ilıcalı 'iki melek'iyle paylaştı sosyal medya sallandı! Acun Ilıcalı'nın nostalji paylaşımının yorumları kaynadı

Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu yaşayan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri çok konuşulmuştu.

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Acun Ilıcalı 'iki melek'iyle paylaştı sosyal medya sallandı! Acun Ilıcalı'nın nostalji paylaşımının yorumları kaynadı

4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'dan da Begüm adında bir torunu var.

Acun Ilıcalı 'iki melek'iyle paylaştı sosyal medya sallandı! Acun Ilıcalı'nın nostalji paylaşımının yorumları kaynadı

Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında.

Acun Ilıcalı 'iki melek'iyle paylaştı sosyal medya sallandı! Acun Ilıcalı'nın nostalji paylaşımının yorumları kaynadı

Son olarak sosyal medya hesabından kızları Leyla ve Yasemin ile tbt paylaşımında bulunan Acun Ilıcalı ilgi odağı oldu.

Acun Ilıcalı 'iki melek'iyle paylaştı sosyal medya sallandı! Acun Ilıcalı'nın nostalji paylaşımının yorumları kaynadı

"İki melek" notunu düştüğü Acun Ilıcalı'nın kızları Leyla ve Yasemin ile paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.