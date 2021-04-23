Acun Ilıcalı 'iki melek'iyle paylaştı sosyal medya sallandı! Acun Ilıcalı'nın nostalji paylaşımının yorumları kaynadı

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Son olarak sosyal medya hesabından kızları Leyla ve Yasemin ile tbt paylaşımında bulunan Acun Ilıcalı ilgi odağı oldu.

23.04.2021 10:38 - Son Güncelleme: 23.04.2021 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





