Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.04.2021 21:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2021 21:54
    ABONE OL

    açıklandı mı? Kırmızı Oda, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu?

    gündüz ve akşam ekranları başında program ve dizileri izleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak ediliyor. Bu akşam ekranlarda Payitaht Abdülhamid, Kırmızı Oda, Akıncı ve Arka Sokaklar dizileri yayınlandı. Peki, 23 Nisan açıklandı mı? Kırmızı Oda, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?

    23 Nisan reyting sonuçları izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. Gün içerisinde ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program ekranlardaki yerini alıyor. Televizyonda bu akşam Akıncı, Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda vardı. Peki, 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

    23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    23 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    22 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

    2 CAMDAKI KIZ KANAL D

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

    5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

    6 HAVA DURUMU ATV

    7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

    9 MUCIZE DOKTOR FOX

    10 SURVIVOR TV8

        22 NİSAN AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 CAMDAKI KIZ KANAL D

        2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

        3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

        4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

        5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

        6 MUCIZE DOKTOR FOX

        7 SURVIVOR TV8

        8 ESRA EROL'DA ATV

        9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

        10 BIR ZAMANLAR KIBRIS (OZET) TRT 1

        REYTİNG NEDİR?

        Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu?