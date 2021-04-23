23 Nisan reyting sonuçları izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. Gün içerisinde ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program ekranlardaki yerini alıyor. Televizyonda bu akşam Akıncı, Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda vardı. Peki, 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...
23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İşte dünün reyting sonuçları;
22 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
6 HAVA DURUMU ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
9 MUCIZE DOKTOR FOX
10 SURVIVOR TV8