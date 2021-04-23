Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.04.2021 19:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2021 19:54
    ABONE OL

    İzleyicisi de dahil herkes şaşkın! Zaruri diyerek duyurulmuştu! önümüzdeki hafta...

    dizisinin pazartesi günü yayın akışından çıkarılması izleyicilerini şaşırtmıştı. Bilindiği üzere ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan her bölümünde heyecan doruklara çıkarmaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan dizinin bu hafta yayın akışında yer almaması akılları karıştırmıştı. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzmüştü. Uyanış Büyük Selçuklu'nun gelecek hafta ekranlarda olması beklenirken yaşanılan bu gelişme sonrası milyonlar yeni bölüme odaklanmış durumda.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

    İzleyicisi de dahil herkes şaşkın! Zaruri diyerek duyurulmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta... Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizilerden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmayacağı, özel bölümüyle ekranlarda olacağı açıklandı. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacağı bilgisi izleyicileri üzdü. Heyecanla diziyi bekleyen seyirciler yeni bölüm tarihini merak ediyor.

    BU HAFTA YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMADI

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu hafta pazartesi günü izleyici karşısına çıkmadı. Dizi bu hafta koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadı.

    Dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından "Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz. #UyanışBüyükSelçuklu" ifadelerini kullandı.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

        Uyanış Büyük Selçuklu'nun koronavirüs vakaları sebebiyle bir hafta zorunlu ara verildiği ifade edildi.

        UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZET

        Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar'ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livya'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz'un Sabbah'a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti.

        Başulu'yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası'na doğru yola koyulmuştu. Başulu'nun Sabbah'ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar'ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah'ın Başulu'yu serbest bırakmak için istediği Nizar'ın Hilati'ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah'ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar'ın Hilati'ni istemişlerdi.

            Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar'ın Hilati'ni vererek; Sencerlerden gizli olarak Sabbah'a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı.

            Melikşah'ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu'dan olmuştu. Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı!
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Magazin İzleyicisi de dahil herkes şaşkın! Zaruri diyerek duyurulmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta...