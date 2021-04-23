İzleyicisi de dahil herkes şaşkın! Zaruri diyerek duyurulmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu önümüzdeki hafta... Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizilerden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmayacağı, özel bölümüyle ekranlarda olacağı açıklandı. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacağı bilgisi izleyicileri üzdü. Heyecanla diziyi bekleyen seyirciler yeni bölüm tarihini merak ediyor.
BU HAFTA YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMADI
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu hafta pazartesi günü izleyici karşısına çıkmadı. Dizi bu hafta koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadı.
Dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından "Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz. #UyanışBüyükSelçuklu" ifadelerini kullandı.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.