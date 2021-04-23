Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle ATV ekranlarında sevenlerinin karşısında olacak. Dizide bu hafta haritacılar şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir. İşte Akıncı 17. bölüm izle linki...