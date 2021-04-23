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    • Magazin
    • 23.04.2021 18:20
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    • 23.04.2021 18:20
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    ! ATV ile dizisi son bölüm izle

    Cuma akşamlarının sevilen yapımlarından olan dizisi bu akşam 17. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. İşte ve ATV ile Akıncı dizisi son bölüm izle seçeneği

    Akıncı 17. bölüm izle!

    Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle ATV ekranlarında sevenlerinin karşısında olacak. Dizide bu hafta haritacılar şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir. İşte Akıncı 17. bölüm izle linki...

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    İSTANBUL'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

    Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir.

    Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir.

        Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir.

        Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.
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