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    • Magazin
    • 23.04.2021 14:15
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    • 23.04.2021 14:15
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    ? ? Beş altın bileziğin sahibi…

    Heyecan dolu bir haftanın finali geldi çattı ve gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada en düşük puanı alan yarışmacı elenirken en yüksek puanı alan yarışmacı beş altın bizeliğin sahibi oldu. Gün birincisi ise diğer günlerde olduğu gibi çeyrek altını kaptı. Peki ? İşte haftada yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Her hafta Cuma günü haftanın finali gerçekleşiyor ve günlük puanlar haftayı yakından etkiliyor. Seda Sayan ve kayınvalideler bugünün yemeklerini tadarak puanlarını verdi. Haftanın puanları baz alındığından birinci olan isim belirlendi ve beş altın bileziği koluna taktı. En düşük puanı alan ise Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

    23 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Dudu:

    Seda:

    Ayten:

    Esra:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (16 NİSAN)

    Bu hafta Ece elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (16 NİSAN)

    Haftanın birincisi Seda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        SEDA SAYAN KİMDİR?

        Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul),bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        İlk yılları

        Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        Özel hayatı

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
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