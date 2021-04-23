Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Her hafta Cuma günü haftanın finali gerçekleşiyor ve günlük puanlar haftayı yakından etkiliyor. Seda Sayan ve kayınvalideler bugünün yemeklerini tadarak puanlarını verdi. Haftanın puanları baz alındığından birinci olan isim belirlendi ve beş altın bileziği koluna taktı. En düşük puanı alan ise Gelinim Mutfakta'ya veda etti.
23 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Dudu:
Seda:
Ayten:
Esra:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (16 NİSAN)
Bu hafta Ece elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (16 NİSAN)
Haftanın birincisi Seda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.