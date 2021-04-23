Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.04.2021 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2021 16:27
    ABONE OL

    ? ? Altın kolye…

    Heyecan dolu bir haftanın finali daha geldi çattı ve gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılmaya başlandı. TV8’in hafta içi her gün ekrana gelen yarışmasında 23 Nisan’da “Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum” konsepti vardı ve yarışmacılar Pendik’te hazırlıklarını tamamladı. Günün puanlarının haftayı yakından etkilediği yarışmasında günün puanları nasıl şekillendi? İşte ? Altın kolyeyi boynuna taktı. İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da günün puanları belli oldu mu? Gündemde özellikle gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından Doya Doya Moda All Star kim elendi? 23 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları merak edilerek araştırılır oldu. Peki bu hafta 42 beden ve üstü yarışmada altın kolyeyi kazanan haftanın birincisi kim oldu?

    23 NİSAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (16 NİSAN)

    Toplam 117 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? (16 NİSAN)

    Bu hafta eleme yapılmadı

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi.

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti.Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star kim elendi? 23 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi kim oldu? Altın kolye…