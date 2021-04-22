Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Tipi hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi.
Savaş Özdemir EDHO'da dostlarını canı pahasına korurken düşmanlarına karşı ise acımasız tavırlarıyla dikkat çekiyor.
EDHO'nun Tipi'si Savaş Ödemir'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor.
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir hakkındaki bilgiler...
SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?
Özdemir, 1970 yılında İstanbul'da doğdu.
İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi.