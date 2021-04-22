KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALDI

Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide de rol almıştır.

Aktif olarak oyunculuk kariyerini sürdüren Savaş Özdemir şu anda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide 'Tipi' karakterini canlandırmaktadır.