ATV ekranlarında her Çarşamba akşamı izleyicilerini ekran başına kiltleyen Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Heyecan dolu dizide bu hafta; Fekeli'nin Demir tarafından vurulması izleyiciye şok etkisi yarattı. Olan biteni duyan Züleyha ne yapacak? Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, aşkı için ne kadar gözünü karartacak? Bu gelişmelerin ardından bunun bir oyun olup olmadığı akıllarda soru işareti olarak yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm canlı izleme seçeneği!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
93. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesinde bir kez daha aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile ekranda olacak. Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak!
FEKELİ ÖLECEK Mİ?
İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru bugün yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.
ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?
Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR
Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!
DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA
Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir.
Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!